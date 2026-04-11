Пасхальная корзина-2026: как изменились цены за год

В канун Пасхальных праздников Госстат в Ивано-Франковской области обнародовал сравнительный анализ цен на продукты, традиционно составляющие пасхальную корзину. Аналитики сравнили средние потребительские цены марта 2026 г. с аналогичным периодом прошлого года.

Как изменилась цена отдельных товаров?

Через год большинство праздничных продуктов существенно прибавили в цене. Больше всего подорожали мясные изделия и яйца.

Динамика цен на продукты (март 2026 по март 2025):

Говядина (1 кг): 365,52 грн против 304,91 грн (+19,9%)

Яйца (10 шт): 73,25 грн против 58,65 грн (+24,9%)

Колбасы варено-копченые (1 кг): 407,00 грн против 339,46 грн (+19,9%)

Мясные деликатесы (1 кг): 510,11 грн. против 421,81 грн. (+20,9%)

Сало (1 кг): 189,10 грн. против 156,60 грн. (+20,8%)

Свинина (1 кг): 212,62 грн. против 188,59 грн. (+12,7%)

Сливочное масло (200 г): 101,63 грн против 98,01 грн (+3,7%)

Сыры мягкие жирные (1 кг): 221,03 грн против 211,66 грн (+4,4%)

Что подешевело?

Приятным исключением стали бакалейные товары:

Мука пшеничная (1 кг): 19,11 грн. против 19,41 грн. (-1,5%)

Сахар (1 кг): 26,84 грн против 32,04 грн (-16,2%)

Общая стоимость корзины

Если сложить условный набор из указанных продуктов (по 1 кг мяса каждого вида, сала, колбас, деликатесов, сыра, сахара и муки, а также десятка яиц и пачки масла), то общая сумма расходов возросла следующим образом:

Март 2025 -1 931 грн

Март 2026 — 2 226 грн

Таким образом, средняя стоимость пасхальной корзины за год выросла примерно на 15,3%.

Главным фактором подорожания стал «мясной набор» и яйца, в то время как стабильные цены на муку и удешевление сахара несколько умерили общий темп роста стоимости праздничного стола.