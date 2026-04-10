Блокировка Telegram в россии превзошла ограничения в отношении Signal и WhatsApp

В пятницу утром доступность мессенджера Telegram на территории России упала до критического минимума — доля сбоев при попытках подключения достигла 95%. Об этом сообщает российское издание «Агентство» со ссылкой на данные международного исследовательского проекта OONI.

По данным мониторинговых систем, текущий показатель аномалий в 95% является абсолютным максимумом с начала нового этапа ограничений, который стартовал 20 марта. Для сравнения: ещё в четверг уровень сбоев держался на типичной для последних дней отметке 79%. Статистика показывает, что российские регуляторы в настоящее время блокируют Telegram даже жестче, чем официально запрещенный Signal и фактически недоступный в стране WhatsApp (утром в пятницу оба этих мессенджера имели показатель аномалий на уровне 89%).

Масштаб проблемы подтверждают локальные сервисы по отслеживанию сбоев. За последние сутки система Downdetector зарегистрировала 2,6 тысячи жалоб. С трудностями сталкиваются и пользователи VPN-сервисов.

Параллельно российский трекер «Сбой.рф» только за утро пятницы получил 469 сообщений о невозможности подключения. Эта цифра составляет 26 % от общего числа жалоб за весь предыдущий четверг (1771 обращение).