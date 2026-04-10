Нефть дорожает из-за беспокойства по поводу стабильности поставок из Саудовской Аравии

Цены на нефть выросли в пятницу, 10 апреля, из-за новой волны беспокойства по поводу стабильности поставок из Саудовской Аравии. Ситуацию осложняет тот факт, что движение танкеров через стратегически важный Ормузский пролив остается практически замороженным. Об этом сообщает Reuters.

Текущие котировки

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 96 центов (1%) до $96,88 за баррель.

Нефть марки WTI прибавила 78 центов (0,80%) и торгуется на уровне $98,65 за баррель.

Несмотря на сегодняшний рост цены, по итогам недели оба основных нефтяных контракта (Brent и WTI) потеряли около 11% стоимости. Это самое недельное падение с июня 2025 года, что объясняется временным успокоением рынков после объявления двухнедельного перемирия между США и Ираном.

Удар по саудовской добыче

Официальное саудовское агентство SPA, ссылаясь на источник в Министерстве энергетики, сообщило, что недавние атаки на энергетическую инфраструктуру королевства привели к:

Сокращение мощностей добычи на 600 000 баррелей в день.

Снижение пропускной способности нефтепровода «Восток-Запад» на 700 000 баррелей в день.

Аналитики банка ANZ отмечают, что эти отчеты ужесточили опасения по поводу дальнейших перебоев в поставках, что и подтолкнуло цены вверх.

Кризис в Ормузском проливе

Несмотря на режим прекращения огня, согласованный во вторник при посредничестве Пакистана, движение судов через пролив составляет менее 10% от нормального объема.

Тегеран продолжает демонстрировать контроль над водной артерией, требуя от судов держаться только иранских территориальных вод. Более того, иранские чиновники высказали идею введения платы за проход судов через пролив как часть будущего мирного соглашения — предложение, которое уже отклонили лидеры Запада и морское агентство ООН.

Прогнозы экспертов

По оценкам JPMorgan, за шесть недель конфликта в регионе Персидского залива ударами дронов и ракет было повреждено около 50 объектов инфраструктуры, что вывело из строя около 2,4 млн баррелей нефтеперерабатывающих мощностей.

Худший сценарий: Джон Пайзи, президент Stratas Advisors, прогнозирует, что цена Brent может взлететь до $190 за баррель, если блокада Ормузского пролива будет продолжаться.

Оптимистический сценарий: Если Иран позволит возобновить движение танкеров, цены стабилизируются, но будут оставаться значительно выше довоенного уровня.

Напомним

Энергетический кризис начался 28 февраля 2024 г. после авиаударов США и Израиля по территории Ирана. Пока дипломатический прорыв связывают с готовностью Израиля начать прямые переговоры с Ливаном, однако ситуация в самом Иране остается напряженной из-за продолжающихся локальных столкновений.