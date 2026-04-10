Эра квадриллионов: стейблкоины могут трансформировать мировую экономику к 2035 году

Мировая финансовая система стоит на пороге фундаментальной трансформации. Согласно последним прогнозам, объем реальных транзакций со стейблкоинами может достичь $1,5 квадриллиона к 2035 году. Это значительно превышает весь современный рынок трансграничных платежей и указывает, что цифровые активы становятся «новой кровью» мировой экономики. Об этом говорится в отчете компании Chainalysis.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Главными двигателями этого финансового прорыва станут два фактора: глобальная передача капитала молодым поколениям и полная интеграция блокчейна в розничные расчеты.

Большой сдвиг капитала

Ожидается, что начиная с 2028 года традиционные финансовые учреждения столкнутся с крупнейшим в истории демографическим изменением собственников капитала. Около $100 триллионов перейдут от бэби-бумеров к миллениалам и зуммерам.

Для этих поколений криптовалюты являются естественным финансовым инструментом — по данным опросов, почти половина из них уже имеет опыт работы с криптоактивами. Этот переход автоматически прибавит сотни триллионов долларов к годовому обороту стейблкоинов, поскольку молодежь предпочитает скорость и прозрачность блокчейну медленным банковским переводам.

Стейблкоины против Visa и Mastercard

Времена, когда криптовалюта была сложной технологией «не для всех», проходят. Стейблкоины становятся невидимой инфраструктурой, вытесняющей традиционные платежные системы.

В отличие от банковских сетей, требующих дней для обработки транзакций и привлекающих множество посредников, стейблкоины обеспечивают мгновенный расчет 24/7 с минимальными комиссиями.

Прогнозируется, что к середине 2030-х годов объем платежей в стэйблкоинах сравнится с показателями Visa и Mastercard. Для покупателя процесс будет выглядеть как обычная оплата картой, однако фактически деньги будут двигаться через блокчейн-рельсы.

Крупные игроки готовятся к этой реальности. Сделки типа покупки платежным гигантом Stripe платформы Bridge свидетельствуют о том, что стейблкоины становятся ядром будущей платежной инфраструктуры.

В 2025 году стейблкоины уже обработали $28 триллионов чистого экономического объема (без учета активности ботов и спекуляций). Если текущие темпы роста в 133% в год сохранятся, то к 2035 году цифра в $1,5 квадриллиона станет реальностью.

Для обычных банков этот прогноз является сигналом к немедленному действию. Блокчейн становится новым стандартом финансовой «инженерии», и те учреждения, которые не смогут интегрировать ончейн-технологии сегодня, завтра окажутся вне глобального рынка платежей. Будущее принадлежит тем, кто строит сервисы на новых рельсах уже сейчас.

Напомним

«Минфин» писал, что консорциум крупнейших банков Швейцарии приступил к тестированию государственного стейблкоина, обеспеченного швейцарским франком (CHF). Если испытания пройдут успешно, власти страны рассчитывают запустить токен для расчетов внутри страны и трансграничных платежей в 2027 году.