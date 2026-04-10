10 апреля 2026, 9:02 Читати українською

Украина может получить доступ к закупке британского оружия на средства ЕС в рамках кредита на 90 млрд евро

Великобритания и Европейский Союз продвинулись в обсуждении механизма, позволяющего Украине покупать британское вооружение за счет кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Почему это важно?

Пока правила предоставления этого кредита ограничивают закупки оружия за пределами ЕС: Украина может покупать «неевропейское» вооружение только в случае, если аналогов нет в блоке или есть насущная потребность. Новое соглашение позволит Великобритании стать полноценным партнером в рамках этой программы.

Одним из условий участия Лондона будет внесение Великобританией собственного финансового вклада в фонд. Это упростит закупки проверенного британского оружия и усилит интеграцию оборонных отраслей Великобритании и Украины.

Для ЕС это шаг навстречу Лондону после неудачных попыток привлечь Британию в другой оборонный фонд блока в 150 млрд евро.

Препятствия

Главным препятствием для выделения средств остается премьер-министр Виктор Орбан. Венгрия продолжает блокировать кредит, несмотря на то, что ранее получила право не участвовать в его финансировании.

Ситуация может измениться уже в ближайшие дни. Выборы в Венгрии пройдут 12 апреля. Орбан сделал критику Украины в центре своей предвыборной кампании. Однако он уступает в опросах. Ожидается, что после выборов (независимо от результата) напряжение может спастись.

Премьер Венгрии заявил, что снимет вето только после возобновления транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба», который был поврежден Москвой.

Время играет против Украины

Официальный представитель Еврокомиссии Томас Ренье подтвердил факт «конструктивных обсуждений» по присоединению Британии к программе.

Вопрос критический, поскольку без новых вливаний Украина может столкнуться с дефицитом средств на финансирование правительства и армии уже в ближайшие месяцы. Реализация кредита в 90 млрд евро станет ключевым финансовым щитом для Киева в 2026 году.

«Минфин» писал, что европейские лидеры одобрили кредит для Украины на 90 миллиардов евро, в декабре прошлого года, но его фактическая разблокировка тормозится Венгрией.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
