9 апреля 2026, 19:35

Владельцев электромобилей в Украине могут обязать платить новый налог

В Украине обсуждается возможность введения специального налога для владельцев электрокаров. Об этом сообщил народный депутат Юрий Камельчук в эфире «Ранок.LIVE».

Почему власти рассматривают это решение?

По словам Камельчука, основной причиной является стремительный рост количества «зеленых» авто: их парк в Украине увеличился с 20 тысяч до 300 тысяч единиц. При этом владельцы электромобилей, в отличие от водителей авто по ДВС, не платят акциз, заложенный в стоимость горючего.

Средства от акциза на бензин и дизель идут в Дорожный фонд на ремонт дорог. Электрокары также пользуются дорогами, но фактически не финансируют их восстановление.

Обсуждается фиксированная сумма, которую владельцы будут платить ежемесячно или раз в год. Все собранные средства планируется направлять исключительно на дорожную инфраструктуру.

«Владельцы электрокаров пока находятся вне налогов, идущих на дороги. Поэтому мы рассматриваем идею введения отдельного платежа», — отметил Камельчук.

Идея нового налога находится на этапе обсуждения, точных сроков введения и сумм пока не называют.

Льготы постепенно исчезают

Напомним, что эра «налогового рая» для электромобилей в Украине подходит к концу. В частности, с 1 января 2026 года уже было возвращено 20% НДС на ввоз и продажу электрических авто, ранее освобожденных от этого налога для стимулирования рынка.

Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
