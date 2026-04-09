українська
9 апреля 2026, 13:43 Читати українською

Иран планирует брать $1 за баррель в биткоинах с танкеров за проход через Ормузский пролив

Иран планирует собирать пошлину в криптовалюте с нефтяных танкеров, проходящих через Ормузский пролив. Таким образом, Тегеран пытается сохранить контроль над ключевой водной артерией мира во время двухнедельного прекращения огня. Об этом сообщил Хамид Хоссейни, спикер Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимии Ирана, в комментарии для Financial Times.

$1 за баррель в биткоинах

По словам Хоссейни, Иран внедряет строгий механизм проверки и оплаты для каждого судна — $1 за каждый баррель нефти на борту. При этом способ оплаты исключительно в биткоинах. Пустые танкеры могут проходить бесплатно.

Судно должно отправить электронное письмо с данными о грузе. После оценки власти предоставляют «считанные секунды» на оплату в биткоинах. Это делается для того, чтобы транзакции невозможно было отследить или конфисковать из-за санкций.

«Ирану нужно контролировать, что входит и выходит из пролива, чтобы убедиться, что эти две недели не будут использованы для переправки оружия. Процедура займет время, и мы не торопимся», — заявил Хоссейни.

Военные угрозы и парковка для танкеров

Танкеры в Персидском заливе уже получают радиосообщение на английском языке с предупреждением: суда, попытающиеся пройти без разрешения, будут уничтожены.

Ситуация привела к образованию гигантского «пробки». По данным аналитиков:

  • В заливе заблокировано 187 танкеров из 175 млн баррелей нефти.
  • В общей сложности около 300−400 судов ждут выхода, образуя настоящую «парковку».

Пропускная способность упала со 135 судов в сутки до 10−15, поскольку иранские проверки крайне продолжительные.

Политический тупик

Требования Ирана противоречат позиции США. Президент Дональд Трамп ранее заявил, что перемирие возможно только при условии «полного, немедленного и безопасного открытия пролива. Кроме того, предоставление Ирану права собирать пошлину является «красной линией» для Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара, поскольку это фактически дает Тегерану право вето на экспорт их нефти.

Судоходные гиганты, в частности Maersk, соблюдают осторожный подход и пока не возобновляют регулярные рейсы через пролив, ожидая полной морской определенности. Между тем единственными судьями, которые решаются на транзит, остаются непосредственно связанные с Ираном.

Контроль над Ормузским проливом через криптоплатежи может стать самым сложным пунктом в переговорах о постоянном мире, поскольку он изменяет баланс сил не только в регионе, но и внутри ОПЕК+.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 6

Явам Нелох
9 апреля 2026, 14:29
Когось мені нагадує.
vPrirech
9 апреля 2026, 14:43
Чого саме один бакс, чого не бакс і п’ятнадцять центів?

«Это делается для того, чтобы транзакции невозможно было отследить или конфисковать из-за санкций.» — як я розумію, що почекають поки збереться певна сума і заблокують адресу на обробку у смартконтракті. Хоча може й ні бо 176 лямів це десь 2500 бітків які можуть назавжди випасти з пропасти якщо їх заблокувати.
Exba
9 апреля 2026, 15:00
Вообще странный подход для расчета платы. Бакс с бочки — это даже до десятины не дотягивает.
Перший Потужний
9 апреля 2026, 15:04
А як ти зібрався на децентралізованих біржах і гаманцях «блокувати» щось?)))

Це не централізовані біржі чи катостодіальні гаманці, добрий вечір якби. Нікуди 2500 біткоінів не зникнуть))

Ніхто не може забороняти переміщувати ці бітки на інші гаманці, не ясно як ти зібрався на умовному апаратному гаманці щось блокувати. А на централізовані біржі іран не пустить ніхто якби.

Вони частина монополістів, можуть брати передоплату і одразу переміщувати бітки далі, тому якби неможливо нічого заблокувати тут.

Бо інакше б північнокорейські хакери нічого б не мали з бірж, якби їм так легко як ти це описав все «блокували», але це не так.
Exba
9 апреля 2026, 14:48
Хм? Там же не только нефть везут. Есть ещё СПГ, удобрения и т. п. Плюс в обратную сторону идёт не хилый поток грузов, что импортируют страны залива. Не лучше ли брать сбор в зависимости от тоннажа судна и в обе стороны?
kadaad1988
9 апреля 2026, 15:07
Реально все страны зависящие от поставок нефти со среднего востока должны просто стереть иран с лица земли!
