Morgan Stanley запустил биткоин-ETF, оператора биткоин-банкоматов Bitcoin Depot взломали на $3,7 млн: что нового

Штиль перед бурей: активность в сети биткоина упала до 8-летнего минимума на фоне взлета цены до $72 000

Пока стоимость первой криптовалюты демонстрирует рост, внутренние метрики сети сигнализируют об уникальной рыночной аномалии. По данным аналитиков CryptoQuant, количество активных адресов в сети биткоина упало до самого низкого уровня с 2018 года, что свидетельствует о глубокой трансформации рынка.

Аналитики отмечают, что текущее падение активности — это признак выхода из рынка краткосрочных инвесторов (STH). Сейчас в сети доминируют долгосрочные холдеры, не подверженные частым транзакциям.

Низкая волатильность: слабый ончейн-трафик создает идеальные условия для крупных игроков, которые могут накапливать позиции, не провоцируя резких ценовых скачков.

Исторический контекст: подобные периоды «затишье» обычно предшествуют формированию мощной базы для дальнейшего бычьего ралли, поскольку ликвидное предложение на рынке постепенно поглощается.

Несмотря на низкую активность в сети, внешние факторы спровоцировали локальный оптимизм. На новостях о двухнедельном прекращении огня между США, Ираном и Израилем рынок продемонстрировал стремительное возобновление:

Биткоин преодолел отметку в $72 000.

Ethereum поднялся выше $2200, обновив максимумы последних недель.

К моменту написания новости цена биткоина опустилась до $71 019. За сутки актив потерял 0,89%. Ethereum торгуется на уровне $2181, суточное падение составляет 2,84%.

Экспансия Morgan Stanley: новый биткоин-ETF привлек более $30 млн в первый день торгов

Американский банковский гигант Morgan Stanley официально присоединился к гонке криптофондов, запустив свой инструмент — Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT). Дебют фонда на бирже NYSE Arca 8 апреля 2026 сопровождался мощным притоком капитала, что подтверждает высокое доверие институциональных инвесторов к бренду со столетним опытом.

Morgan Stanley делает ставку на сочетание традиционной финансовой репутации и агрессивной ценовой политики. Компания позиционирует MSBT как наиболее безопасный мостик к цифровым активам для консервативных инвесторов.

Ключевые параметры фонда по состоянию на закрытие первого дня:

Комиссия за управление: 0,14% (одна из самых низких на рынке);

Объем активов в управлении (AuM): свыше $31,6 млн;

Количество биткоинов в собственности: более 444 BTC;

Цена за акцию: около $20,47.

Для обеспечения максимальной безопасности Morgan Stanley ввел смешанную схему кастодиальных услуг. Традиционную часть активов администрирует Bank of New York Mellon, тогда как непосредственно за хранение криптовалюты отвечает Coinbase Custody.

Аналитики прогнозируют, что Morgan Stanley способен в сжатые сроки сместить лидеров рынка (таких как BlackRock или Fidelity). Главным преимуществом банка является не только узнаваемость бренда, но и доступ к собственной колоссальной инфраструктуре и многомиллионной клиентской базе, которая до сих пор могла опасаться прямых инвестиций в крипторинок.

Криптобум в Латинской Америке: как стейблкоины стали «теневой» финансовой сетью региона

Латинская Америка стремительно закрепляется в статусе одного из самых активных криптохобов мира. Однако, согласно новому отчету TRM Labs, безумный спрос на цифровые активы сформировал серьезную угрозу: стейблкоины превратились в основной инструмент для отмывания средств и обхода глобальных санкций.

В регионе, где властвует высокая инфляция и ограниченный доступ к наличному доллару, стейблкоины стали фактической альтернативой банковской системе. Только за семь месяцев объем транзакций с ними превысил $4 трлн, что составляет более 30% глобального рынка.

Статистика регионального лидерства:

Топ-25 по принятию: Бразилия (5 место), Венесуэла (11), Аргентина (18), Мексика (19) и Колумбия (22).

Динамика: в 2025 году объем розничных криптоопераций подскочил на 125%.

Обратная сторона такой популярности — использование цифровых долларов преступными сетями. Аналитики TRM Labs приводят потрясающую цифру: почти 95% всех поступлений в подсанкционные субъекты в мире сейчас совершаются именно через стейблкоины.

Отчет подчеркивает, что мониторинг операций со стейблкоинами больше не опционален для банков и финтех-компаний — это становится базовым требованием безопасности. Основными драйверами криптодолларизации остаются:

Защита от инфляции: жители Аргентины и Венесуэлы спасают сбережения в USDT.

Трансграничные переводы: криптовалюты позволяют бизнесу и населению мгновенно переводить средства без участия традиционных банков-корреспондентов.

Оператора биткоин-банкоматов Bitcoin Depot сломали и похитили $3,7 млн

Крупнейший в мире оператор криптоматов Bitcoin Depot сообщил Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о хакерской атаке, которая произошла на фоне серьезных проблем с лицензированием и падением доходов.

Инцидент произошел еще 23 марта, однако официальное подтверждение появилось только сейчас. Злоумышленнику удалось сломать IT-инфраструктуру компании и получить доступ к корпоративным кошелькам. Выведено 50,9 BTC (около $3,66 млн).

В Bitcoin Depot уверяют, что персональные данные и пользовательские средства не пострадали — удар пришелся исключительно на активы фирмы. Компания надеется на страховку, однако признает, что она может не возместить ущерб в полном объеме.

Взлом — лишь часть проблем оператора. Bitcoin Depot столкнулся с жесткими ограничениями в отдельных штатах:

Штрафы в Коннектикуте: компания потеряла лицензию на денежные переводы из-за завышения комиссий. Вместо разрешенных 15% оператор взимал больше, что привело к переплате клиентами более $150 тыс.

Массовые отключения банкоматов: с начала 2026 г. в США прекратили работу 666 криптоматов. Волна закрытий спровоцирована новыми законопроектами по борьбе с мошенничеством.

Отчетность компании за 2025 год демонстрирует спад: чистая прибыль упала до $4,7 млн (против $7,8 млн годом ранее). В 2026 году Bitcoin Depot ожидает обвал выручки еще на 30−40% из-за усиления комплаенса. За последние шесть месяцев капитализация Bitcoin Depot рухнула на 88%.