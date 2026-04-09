Morgan Stanley запустил биткоин-ETF, оператора биткоин-банкоматов Bitcoin Depot взломали на $3,7 млн: что нового

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 апреля 2026, 12:11

Morgan Stanley запустил биткоин-ETF, оператора биткоин-банкоматов Bitcoin Depot взломали на $3,7 млн: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Morgan Stanley запустил биткоин-ETF, оператора биткоин-банкоматов Bitcoin Depot взломали на $3,7 млн: что нового
Фото: pixabay

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Штиль перед бурей: активность в сети биткоина упала до 8-летнего минимума на фоне взлета цены до $72 000

Пока стоимость первой криптовалюты демонстрирует рост, внутренние метрики сети сигнализируют об уникальной рыночной аномалии. По данным аналитиков CryptoQuant, количество активных адресов в сети биткоина упало до самого низкого уровня с 2018 года, что свидетельствует о глубокой трансформации рынка.

Аналитики отмечают, что текущее падение активности — это признак выхода из рынка краткосрочных инвесторов (STH). Сейчас в сети доминируют долгосрочные холдеры, не подверженные частым транзакциям.

Низкая волатильность: слабый ончейн-трафик создает идеальные условия для крупных игроков, которые могут накапливать позиции, не провоцируя резких ценовых скачков.

Исторический контекст: подобные периоды «затишье» обычно предшествуют формированию мощной базы для дальнейшего бычьего ралли, поскольку ликвидное предложение на рынке постепенно поглощается.

Несмотря на низкую активность в сети, внешние факторы спровоцировали локальный оптимизм. На новостях о двухнедельном прекращении огня между США, Ираном и Израилем рынок продемонстрировал стремительное возобновление:

  • Биткоин преодолел отметку в $72 000.
  • Ethereum поднялся выше $2200, обновив максимумы последних недель.

К моменту написания новости цена биткоина опустилась до $71 019. За сутки актив потерял 0,89%. Ethereum торгуется на уровне $2181, суточное падение составляет 2,84%.

Экспансия Morgan Stanley: новый биткоин-ETF привлек более $30 млн в первый день торгов

Американский банковский гигант Morgan Stanley официально присоединился к гонке криптофондов, запустив свой инструмент — Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT). Дебют фонда на бирже NYSE Arca 8 апреля 2026 сопровождался мощным притоком капитала, что подтверждает высокое доверие институциональных инвесторов к бренду со столетним опытом.

Morgan Stanley делает ставку на сочетание традиционной финансовой репутации и агрессивной ценовой политики. Компания позиционирует MSBT как наиболее безопасный мостик к цифровым активам для консервативных инвесторов.

Ключевые параметры фонда по состоянию на закрытие первого дня:

  • Комиссия за управление: 0,14% (одна из самых низких на рынке);
  • Объем активов в управлении (AuM): свыше $31,6 млн;
  • Количество биткоинов в собственности: более 444 BTC;
  • Цена за акцию: около $20,47.

Для обеспечения максимальной безопасности Morgan Stanley ввел смешанную схему кастодиальных услуг. Традиционную часть активов администрирует Bank of New York Mellon, тогда как непосредственно за хранение криптовалюты отвечает Coinbase Custody.

Аналитики прогнозируют, что Morgan Stanley способен в сжатые сроки сместить лидеров рынка (таких как BlackRock или Fidelity). Главным преимуществом банка является не только узнаваемость бренда, но и доступ к собственной колоссальной инфраструктуре и многомиллионной клиентской базе, которая до сих пор могла опасаться прямых инвестиций в крипторинок.

Криптобум в Латинской Америке: как стейблкоины стали «теневой» финансовой сетью региона

Латинская Америка стремительно закрепляется в статусе одного из самых активных криптохобов мира. Однако, согласно новому отчету TRM Labs, безумный спрос на цифровые активы сформировал серьезную угрозу: стейблкоины превратились в основной инструмент для отмывания средств и обхода глобальных санкций.

В регионе, где властвует высокая инфляция и ограниченный доступ к наличному доллару, стейблкоины стали фактической альтернативой банковской системе. Только за семь месяцев объем транзакций с ними превысил $4 трлн, что составляет более 30% глобального рынка.

Статистика регионального лидерства:

  • Топ-25 по принятию: Бразилия (5 место), Венесуэла (11), Аргентина (18), Мексика (19) и Колумбия (22).
  • Динамика: в 2025 году объем розничных криптоопераций подскочил на 125%.

Обратная сторона такой популярности — использование цифровых долларов преступными сетями. Аналитики TRM Labs приводят потрясающую цифру: почти 95% всех поступлений в подсанкционные субъекты в мире сейчас совершаются именно через стейблкоины.

Отчет подчеркивает, что мониторинг операций со стейблкоинами больше не опционален для банков и финтех-компаний — это становится базовым требованием безопасности. Основными драйверами криптодолларизации остаются:

  • Защита от инфляции: жители Аргентины и Венесуэлы спасают сбережения в USDT.
  • Трансграничные переводы: криптовалюты позволяют бизнесу и населению мгновенно переводить средства без участия традиционных банков-корреспондентов.

Оператора биткоин-банкоматов Bitcoin Depot сломали и похитили $3,7 млн

Крупнейший в мире оператор криптоматов Bitcoin Depot сообщил Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о хакерской атаке, которая произошла на фоне серьезных проблем с лицензированием и падением доходов.

Инцидент произошел еще 23 марта, однако официальное подтверждение появилось только сейчас. Злоумышленнику удалось сломать IT-инфраструктуру компании и получить доступ к корпоративным кошелькам. Выведено 50,9 BTC (около $3,66 млн).

В Bitcoin Depot уверяют, что персональные данные и пользовательские средства не пострадали — удар пришелся исключительно на активы фирмы. Компания надеется на страховку, однако признает, что она может не возместить ущерб в полном объеме.

Взлом — лишь часть проблем оператора. Bitcoin Depot столкнулся с жесткими ограничениями в отдельных штатах:

  • Штрафы в Коннектикуте: компания потеряла лицензию на денежные переводы из-за завышения комиссий. Вместо разрешенных 15% оператор взимал больше, что привело к переплате клиентами более $150 тыс.
  • Массовые отключения банкоматов: с начала 2026 г. в США прекратили работу 666 криптоматов. Волна закрытий спровоцирована новыми законопроектами по борьбе с мошенничеством.

Отчетность компании за 2025 год демонстрирует спад: чистая прибыль упала до $4,7 млн (против $7,8 млн годом ранее). В 2026 году Bitcoin Depot ожидает обвал выручки еще на 30−40% из-за усиления комплаенса. За последние шесть месяцев капитализация Bitcoin Depot рухнула на 88%.

Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 36 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами