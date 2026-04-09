СЕО Укрпочты предлагает ввести обязательное декларирование доходов всех украинцев

«Уже видели „предательство“, что Смилянский защищает коррупционеров и выступает против открытых деклараций? Выступает. Сейчас еще и объяснит, почему», — написал он.

Позиция Смилянского

«Я не только против этого эксгибиционизма с открытыми декларациями, от которых, кроме кучи постов в соцсетях и разговоров на скамейке «А ты знаешь, сколько Зеленский зарабатывает? Меньше, чем наш слесарь Вася», пользы ноль. Я также против пожизненного ПЭПства. Потому что для борьбы с коррупцией то одно, то другое — как из козла молока.

А еще я выступаю за 100% заполнение закрытых деклараций всеми гражданами Украины. Потому что чиновник, укравший 10 миллионов гривен, и бизнесмен, недоплативший в бюджет 10 миллионов налогов, оказывают одинаковое влияние на нехватку денег для повышения зарплат военным.

Почему-то за первое у нас все грантополучатели готовы умереть в борьбе, а о втором никто даже рта не открывает, ведь тогда придется честно платить налоги всем, а не только чиновникам", — написал глава «Укрпочты».