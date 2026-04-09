українська
9 апреля 2026, 9:42 Читати українською

СЕО Укрпочты предлагает ввести обязательное декларирование доходов всех украинцев

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский выступает против открытых электронных деклараций чиновников и предлагает ввести обязательное декларирование доходов всех украинцев. Об этом он написал в Facebook.

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский выступает против открытых электронных деклараций чиновников и предлагает ввести обязательное декларирование доходов всех украинцев.
Фото: Игорь Смилянский

«Уже видели „предательство“, что Смилянский защищает коррупционеров и выступает против открытых деклараций? Выступает. Сейчас еще и объяснит, почему», — написал он.

Позиция Смилянского

«Я не только против этого эксгибиционизма с открытыми декларациями, от которых, кроме кучи постов в соцсетях и разговоров на скамейке «А ты знаешь, сколько Зеленский зарабатывает? Меньше, чем наш слесарь Вася», пользы ноль. Я также против пожизненного ПЭПства. Потому что для борьбы с коррупцией то одно, то другое — как из козла молока.

А еще я выступаю за 100% заполнение закрытых деклараций всеми гражданами Украины. Потому что чиновник, укравший 10 миллионов гривен, и бизнесмен, недоплативший в бюджет 10 миллионов налогов, оказывают одинаковое влияние на нехватку денег для повышения зарплат военным.

Почему-то за первое у нас все грантополучатели готовы умереть в борьбе, а о втором никто даже рта не открывает, ведь тогда придется честно платить налоги всем, а не только чиновникам", — написал глава «Укрпочты».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 20

+40
Strain
Strain
9 апреля 2026, 9:51
Да да да. Знаем мы как это работает у «соседа». Когда там скрывают не только декларации, но и имущественные реестры, что бы не дай бог не сняли расследование что у главы укрпочты есть дворцы=)
+30
Перший Потужний
Перший Потужний
9 апреля 2026, 10:14
Думаю могли б ми тоді виявити, наскільки насправді багато грошей в України ще є, для того щоб все це націоналізувати, продати і направити на ЗСУ, щоб навіть донати не потрібні були)) але, так посадовцям і депутатам нецікаво, бо коханка депутата на Мальдіви чи в Монако сама себе не повезе))
+115
Moonlighter
Moonlighter
9 апреля 2026, 10:05
В нормальній компанії людину, яка не демонструє результатів зазвичай звільняють через 6−12 місяців. Смілянський сидить 10 років і просто намагається наздогнати Нову пошту, буквально копіюючи її модель.

Смілянський очолює збиткову компанію і сидить на наших податках. І цей пацюк ще буде щось нам розповідати?
+15
Перший Потужний
Перший Потужний
9 апреля 2026, 10:09
Міг би коротше сказати — смілянський отримує мільйон гривень офіційної зарплати в місяць)

Цього було б достатньо, щоб зрозуміти все що треба про збитковість укрпошти (бо всі в курсі яка це хрінь) і корупційну складову посадовців котрі по ляму отримують зп.
+15
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
9 апреля 2026, 11:15
Я б поспорив, Укрпошта точно має прогрес, років 10 тому нею було користуватись взагалі неможливо. На рахунок наздогнати НП — різниця в тому, що вона приватна, де хоче — там і працює, а не хоче — то не працює. Нетипових функцій не має, пенсії не розносить, масштабується ФОП-ами по франшизі і тд
+15
Перший Потужний
Перший Потужний
9 апреля 2026, 10:06
@СЕО Укрпошти пропонує запровадити обов’язкове декларування доходів всіх українців

СЕО Укрпошти пан смілянський отримує мільйон гривень зарплати офіційної на місяць, при тому що в Укрпошті кадровий голод і багато працівників йдуть з Укрпошти через низькі зарплати, плюс буквально на днях була новина про те, що СЕО Укрпошти пан смілянський, виступає проти того, щоб відкривати інформацію в деклараціях про адреси і місцезнаходження майна посадовців України, бо на його думку, можуть прийти військові яким може не сподобатися наявність великої кількості майна в посадовців і може спрацювати бажання «справедливості», але тут він хоче щоб інші люди показували свої декларації, якось неоднозначно виходить, хоча ні, все однозначно, для контролю над холопами ви подавайте все і показує що там у вас є, а ми вам нічого показувати не будемо, бо раптом вам не сподобається скільки всього ми у вас накрали))

https://expert.in.ua/polityka/zahyst-vid-gugla-smilyanskyj-poyasnyv-chomu-chynovnyky-mayut-pryhovuvaty-mistsya-prozhyvannya/

«Генеральний директор „Укрпошти“ Ігор Смілянський виступив із резонансною заявою проти публічного відкриття декларацій для посадовців державного сектору. Топменеджер переконаний, що надмірна прозорість щодо статків та адрес проживання чиновників може нести загрозу їхній безпеці,» ©
+30
roman731
roman731
9 апреля 2026, 10:11
Ну логично же! Если не открывать декларации чиновников, то надо это компенсировать декларациями остальных граждан.

Тем более что по сумме одно и другое примерно, видимо, одинаково. Но если деклараций граждан не хватит, то пан ещё идейки подгонит.
+45
Перший Потужний
Перший Потужний
9 апреля 2026, 10:13
@А іще я виступаю за 100% заповнення закритих декларацій усіма громадянами України. Бо чиновник, який украв 10 мільйонів гривень, і бізнесмен, який недоплатив до бюджету 10 мільйонів податків, мають однаковий вплив на нестачу грошей для підвищення зарплат військовим.
Чомусь за перше в нас усі грантоотримувачі готові померти в боротьбі, а про друге ніхто навіть рота не відкриває, бо тоді ж доведеться чесно платити податки всім, а не лише чиновникам", — написав очільник Укрпошти.


Бо бізнесмен як мінімум ці гроші сам заробляє на своїй компанії, це не тупе кнопкодавство у верховній зраді України, а чиновник нахабно краде в народу котрому мав служити, просто розпилюючи бюджет з податків і зборів на державних тендерах.

Теж саме стосується всіх прикормлених посадовців у держструктурах, типу смілянського, ну бо укрпошта не може закритися через банкрутство, бо держава буде туди бабло громадян (податки і збори) вливати, а от бізнесмен в приватному бізнесі не може собі дозволити по ляму витягувати із збиткового бізнесу, бо державі на нього байдуже, ну і бізнес реальний (а не державний) так не працює.

Тільки лопух смілянський цього не розуміє, бо в нього мізків немає.
+60
Перший Потужний
Перший Потужний
9 апреля 2026, 10:14
#
Смілянський чорт.
+30
financialGenius
financialGenius
9 апреля 2026, 10:23
#
Типичный ченуш … еще и с паспортом сша …
+30
zevs1
zevs1
9 апреля 2026, 10:25
Смелянского давно пора уволить или посадить за то что Укрпочта показывает отрицательный результат,а он как руководитель получил необоснованно высокий уровень заработной платы
+15
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
9 апреля 2026, 11:15
Популізм.
+15
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
9 апреля 2026, 10:26
#
Як завжди — ініціатива може й непогана, а виконання — повне лайно. Для чого мені ходити бумажки заповняти, податкова вже має всі мої доходи. Жучити будуть Миколу, який відкладав за 5 років на авто, а не Колю Катлєту чи Пуделя, в якого «мама любіт скорость».
+30
Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
9 апреля 2026, 10:35
Ці, простигосподи, сео зеленського ще трохи попрацюють, і нікому вже буде декларуватись.
+30
Qwerty1999
Qwerty1999
9 апреля 2026, 11:18
Трохи фактів.

Чистий прибуток АТ «УКРПОШТА» за 2025 рік становить 1 997 285 000 грн.

Смілянський отримує з/п у середньому 970 тис грн на місяць
(до оподаткування) згідно контракту з КМУ.

Якщо хтось вважає, що він здатен керувати Укрпоштою краще за Смілянського
та ще й за меньшу зарплату, наприклад, за 10 мінімальних з/п на місяць — можете
подавати свої резюме до голови КМУ, звісно, що з пропозиціями покращення
роботи державного оператора поштового зв’язку.
+15
AllexL
AllexL
9 апреля 2026, 11:29
Тссс, не заважай гнати лівацьку хвилю — всі повинні отримувати «як листоноша» та генерувати трильонний прибуток
0
Moonlighter
Moonlighter
9 апреля 2026, 11:47
1й квартал — майже 204 млн збитку
2й квартал — майже 312 млн збитку
3й квартал — майже 152 млн збитку

У четвертому кварталі 2025 року «Укрпошта» отримала чистий прибуток у розмірі 257,9 млн грн, що на 69,2% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Зростання прибутку забезпечене, зокрема, додатковим доходом від продажу майна підприємства у сумі 168 млн грн.

Звідки цифра 1 997 285 000 грн?
0
vt313
vt313
9 апреля 2026, 12:06
#
Https://opendatabot.ua/c/21560045
0
vt313
vt313
9 апреля 2026, 12:10
#
Для прикладу нова пошта
https://opendatabot.ua/c/31316718
0
Олександр Міщенко
Олександр Міщенко
9 апреля 2026, 11:58
У кожно у голові своє бачення до доходів топових «начальників», особливо у нашій країні, де молодь має більш «капіталістичне» мислення, а пенсіонери майже завжди «соціалістичне», люди від 30 до 65 років мають дуже різні бачення, бо жили молоді роки за часів переходу від однієї системи до іншої. У Смілянського співвідношення приблизно 1 : 100, між головою і рядовим працівником компанії. Для молоді мабуть це адекватно, для людини якій зараз 75 років, яка прожила молодість при СРСР, де всі мали зарплати які відрізнялися максиму у 5 разів між «начальниками» і рядовими робітниками, це повна неадекватність. У сучасному світі капіталізму теж все по-різному, в США наприклад пропорцією 1 : 300 нікого не здивувати, а от в Австралії 1 : 30 вже буде неадекватно і обурливо майже для всіх. Де і як привильно, залежить тільки від самого суспільства, а у нас воно значно складніше ніж в США чи Австралії у плані сприйняття фінансових аспектів життя людини
