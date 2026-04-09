9 апреля 2026, 11:10 Читати українською

Киевский долгострой Sky Towers продали на аукционе

Киевский долгострой Sky Towers на Берестейском проспекте продали на торгах 8 апреля, указано на сайте электронных аукционов OpenMarket (ГП «СЕТАМ»).

Киевский долгострой Sky Towers на Берестейском проспекте продали на торгах 8 апреля, указано на сайте электронных аукционов OpenMarket (ГП «СЕТАМ»).

Детали продаж

Sky Towers продали на аукционе 8 апреля 2026 года по стартовой цене 560,5 млн грн. Победитель — «Тех Инвест Постав Плюс» — должен уплатить эту сумму (за вычетом гарантийного сбора) до 18 апреля.

«Тех Инвест Постав Плюс» был одним из трех зарегистрированных на аукционе, однако единственный, кто уплатил гарантийный взнос.

Компания принадлежит Роману Чумаку. Она создана 10 месяцев назад, уставный капитал 500 000 грн.

Напомним

Строительство Sky Towers в 2007 году начинала компания KDD Group (Kyiv Donbas Development Group). Несмотря на кризис 2008-го, строительство продолжили. Для этого KDD Group привлекла в Укрэксимбанке кредитную линию, эквивалентную 3 млрд грн. Непосредственным заемщиком выступило «Агентство офисного строительства».

С 2011 года в компании несколько раз сменились акционеры. Строительство остановилось в 2015 году.

В начале 2021 года банк выиграл суд по кредитному долгу, говорится в материалах Государственного судебного реестра.

В октябре 2021 года он выставил на продажу права требования по кредитному договору и дебиторскую задолженность заемщика с обеспечением в виде незавершенного объекта строительства Sky Towers, говорилось в прессрелизе компании. Тогда торги по стартовой цене в 7,1 млрд грн провалились.

С этого времени банк еще несколько раз пытался продать недострой. В мае 2023 года банк выставлял лот почти за 5,6 млрд грн, в сентябре 2024 — за 1,1 млрд грн, а в октябре того же года цена снизилась до 937,3 млн грн. На несостоявшемся аукционе по продаже объекта 27 февраля 2026 года стартовая цена была 662,33 млн грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
