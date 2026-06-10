ЧМ-2026: аналитики, дважды точно предсказавшие чемпиона, назвали нового победителя

Канадская инвестиционно-исследовательская компания BCA Research применила тот самый статистический подход, которым анализирует глобальные рынки, чтобы спрогнозировать результаты стартующего уже в четверг в Мехико Чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает Euronews.

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Обычно успешность рыночных аналитиков оценивают по их умению предусматривать решения по процентным ставкам или колебаниям цен. Однако накануне старта крупнейшего футбольного турнира планеты известная инвестиционная компания решила направить свои модели на совсем другой тип актива — игру миллионов.

Монреальская компания BCA Research опубликовала уже третий выпуск своего исследования, которое она иронически называет «Важнейшим из всех неважных прогнозов». Для определения победителя турнира аналитики использовали свою двухэтапную статистическую модель.

И какой вердикт? Франция поднимет кубок над головой, одолев в финале Португалию. Англия и Испания, согласно модели, поедут домой после полуфиналов.

Модель с проверенной репутацией

В отличие от диванной аналитики, обычно доминирующей в предтурнирных дискуссиях, подход BCA основывается на той же дисциплине, которую компания применяет к рынкам суверенного долга и акций.

Этот проект существует с 2018 года и тогда он безошибочно предсказал победу Франции. Спустя четыре года модель точно определила, что Аргентина выигрывает титул 2022 года в серии пенальти.

Для ЧМ-2026 модель работает в два этапа. Первый опирается на данные пяти предыдущих чемпионатов мира и учитывает такие переменные, как средний рейтинг игроков, скорость линии атаки и коэффициент «домашнего поля», прибавляющий 24% вероятности победы каждой страны-хозяйки в каждом матче.

На втором этапе применяется отдельная модель, откалиброванная на матчах плей-офф начиная с 2006 года. Здесь наибольший вес имеют сыгранность на клубном уровне и опыт нападающих, измеряемый количеством проведенных матчей, а не возрастом.

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В своей модели BCA также учитывает так называемое «проклятие чемпиона» — тенденцию, при которой действующие победители чемпионата мира нередко выступают слабее прогнозов. Поэтому возможность победы Аргентины в каждом матче аналитики дополнительно снижают на 20%. Ранее жертвами этой тенденции стали Испания в 2014 году и Германия в 2018 году.

В BCA также отмечают, что модель работает более точно на стадии плей-офф, чем в групповом раунде. Главная причина — непредсказуемость команд, которые выиграют первые два матча, гарантируют выход дальше, а на тренировочную игру выпускают резервный состав.

В комментарии для Euronews Жереми Пелозо, главный стратег BCA, вспомнил победу Туниса над Францией в заключительном групповом матче ЧМ-2022:

«Франция уже гарантировала себе выход, и тренер решил оставить лидеров на скамейке запасных», — отметил он.

По словам Пелоза, такие решения усложняют прогнозирование группового этапа, поскольку в игру вступают факторы, не зависящие от реальной силы команды.

Франция вырвет победу в напряженном финале

Модель называет Францию главным фаворитом турнира и сухие цифры подтверждают этот статус.

По данным Transfermarkt, Франция имеет самый дорогой состав на чемпионате этого года: суммарная рыночная стоимость игроков составляет 1,476 млрд евро, что более чем вдвое превышает средний показатель среди всех 48 стран-участниц. Один только Килиан Мбаппе оценивается в 200 млн евро, что составляет более 13% от общей суммы.

По мнению BCA Research, команда Дидье Дешама, имеющая настолько глубокий состав, что могла бы выставить две конкурентоспособные одиннадцати, должна обыграть Испанию в сверхнапряженном полуфинале. Шансы Франции на проход оценивают в 52,5%, что сулит настоящую интригу.

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Пелозо объяснил, что шансы могут казаться близкими к подбрасыванию монетки, но это лишь отражает тот факт, что обе команды являются фаворитами и занимают самые высокие места в рейтинге ФИФА.

«Решающим фактором является качество французских нападающих по сравнению с испанскими. Мы обнаружили, что на стадии плей-офф именно опыт и мастерство форвардов чаще всего склоняют чашу весов на чью-то сторону», — подытожил Пелозо.

Между тем, в другом полуфинале Португалия должна преодолеть Англию с вероятностью прохода 55,2%. Модель показывает, что чаша весов качнулась в пользу португальцев, в частности, из-за решения главного тренера англичан Томаса Тухеля не включать в заявку Коула Палмера, Фила Фодена и Гарри Магвайра.

Финал, прогнозируемый BCA, будет иметь колоссальное значение для обеих стран.

Для Франции победа сделает Дешама вторым тренером в истории (после итальянца Витторио Поццо), дважды выигрывавшего чемпионат мира.

Для Португалии и Криштиану Роналду, которому уже 41 год и для которого этот турнир почти наверняка станет последним, золото закроет финальную главу в одной из величайших карьер в истории футбола.

Рынки прогнозов видят другой сценарий

BCA Research также сравнила свои расчеты по данным платформы прогнозов Polymarket. Модель в целом совпадает с рыночным консенсусом, но имеет несколько разногласий.

В частности, BCA дает Португалии 16,4% на победу в турнире, тогда как Polymarket оценивает их шансы всего в 10% (четвертое место в списке фаворитов).

На Polymarket Франция и Испания делят первое место с 16% у каждой, а Англия шла третьей с 11%. Кроме того, BCA дает несколько более высокие шансы трем странам-хозяйкам — США, Мексике и Канаде, чем рынок.

На другой платформе прогнозов Kalshi на момент написания материала лидирует Испания с 16,5%. Франция идет второй (16,3%), а Португалия — третьей (10,3%).

Отметим, что прогнозы рынка не гарантируют фактического результата событий.

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Напомним

23-й чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. Хозяевами турнира впервые стали одновременно 3 страны — Канада, Мексика и Соединенные Штаты Америки. Кроме того, впервые на чемпионате мира примут участие 48 команд вместо 32.

Соревнования будут проходить в формате 12 групп по 4 команды. В плей-офф будут выходить по две сборные и 8 лучших сборных по рейтингу третьих мест. Каждый день в среднем будут проходить по 6 матчей.