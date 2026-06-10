Главное за среду: изменения в Госбюджет-2026, рост доллара и реакция НБУ на инфляцию

Верховная Рада окончательно приняла изменения в Госбюджет-2026

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 15224, предусматривающий существенное увеличение расходов бюджета в текущем году. Несмотря на принятие документа голосование прошло в напряженной атмосфере. Многие народные избранники выразили откровенное разочарование тем, что в итоговой редакции закона не нашлось места для повышения денежного довольствия военнослужащим.

НБУ установил курсы на четверг: доллар обновил максимум и почти достиг 45 гривен

Национальный банк Украины установил на 11 июня 2026 официальный курс гривны на уровне 44,9790 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 13 копеек. Это новый максимум доллара.

Девальвация гривни набирает обороты: теряют ли гривневые депозиты и ОВГЗ привлекательность

Гривна продолжает ослабевать, а текущая динамика валютного рынка уже приближается к доходности гривневых инструментов. Впрочем, несмотря на ускорение девальвации, гривневые ОВГЗ пока остаются выгоднее валюты по итогам первого полугодия. Об этом свидетельствуют расчеты финансового аналитика Андрея Шевчишина.

Инфляция в Украине замедлилась до 8,2%, но превысила прогнозы НБУ: комментарий регулятора

По данным Госстата, в мае 2026 года инфляция замедлилась до 8,2% в годовом исчислении и до 0,9% — в месячном. Фактические показатели общей и базовой инфляции превысили траекторию прогноза Национального банка, опубликованного в Инфляционном отчете за апрель 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Почему наличный доллар уже выше 45 грн/$: к каким сюрпризам готовиться

Рост межбанковских котировок доллара практически до 45 гривен, и евро — до уровней около 52 гривен в Украине, испугал как граждан, так и бизнес. Люди снова побежали к обменникам закупать валюту, а главный вопрос, который волнует владельцев гривневых сбережений, как глубоко позволит НБУ упасть нацвалюте? Об этом и поговорим.