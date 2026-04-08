Был ли заговор на рынке горючего — АМКУ дал ответ

Антимонопольный комитет проанализировал стремительный рост цен на топливо и не нашел доказательств сговора ключевых участников рынка. Об этом заявил глава АМКУ Павел Кириленко во время выступления в Верховной Раде.

Что говорят в АМКУ

«Все без исключения операторы АЗС отмечают, что их продажи и соответственно их рентабельность ощутимо снизились, поэтому они сами заинтересованы и готовы снизить цены», — заявил Кириленко.

По его словам, в целом в последнее время был зафиксирован рост объема спроса и сокращение объема предложения на бензин и дизель. Также важны фактическое увеличение стоимости и прогноз дальнейшего роста себестоимости.

«В настоящее время Антимонопольным комитетом на основании уже полученных данных по состоянию на сегодняшний день не зафиксированы доказательства сговора участников рынка по повышению цен», — добавил глава АМКУ.

Среди других факторов, способствовавших росту цен на АЗС, это рост логистических расходов и таможенных платежей, а также колебания курса валют.

В то же время он подчеркнул, что рынок горючего в Украине нерегулируемый, а цены формируются рыночным путем, но в случае выявления нарушений в будущем комитет примет соответствующие меры.

Как писал «Минфин», в Украине ожидается снижение цен на горючее на фоне падения мировых котировок нефти и нефтепродуктов. Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко по итогам встречи с Председателем правления НАК «Нафтогаз Украины», в ходе которой обсудили текущую ситуацию на глобальных энергетических рынках.