На украинских АЗС наблюдается дальнейший рост стоимости всех видов топлива. При этом больше прибавил в цене дизель. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Топливо продолжает дорожать: дизель закрепился выше 90 грн, автогаз постепенно приближается к 50 грн
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Цены на горючее
- Дизельное топливо остается лидером по уровню ценового давления на экономику. В сутки литр дизеля подорожал еще на 39 копеек и теперь стоит в среднем 90,51 грн.
- Бензин А-95 премиум продемонстрировал наиболее ощутимый прирост в сутки — цена выросла на 27 копеек, достигнув отметки 77,21 грн/л.
- Бензин А-95 также показывает активную динамику роста. Стоимость литра увеличилась на 25 копеек и составляет 73,32 грн.
- Автогаз постепенно приближается к психологическому барьеру 50 грн. Сегодня цена прибавила еще 8 копеек, закрепившись на уровне 49,06 грн/л.
- Бензин А-92 демонстрирует наименьшую волатильность, подорожав всего на 3 копейки — до 67,33 грн/л.
Цены АЗС на горючее и автогаз
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Комментарии