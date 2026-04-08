Мировые финансовые рынки вздохнули с облегчением в среду, 8 апреля. Европейские акции открылись стремительным ростом после того, как США и Иран достигли договоренности о двухнедельном перемирии. Об этом сообщает CNBC.
Европейские акции резко выросли на фоне перемирия между США и Ираном
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Ракетный рост индексов и секторов
Общеевропейский индекс Stoxx 600 по состоянию на 12:00 вырос на 3,4%. Почти все сектора оказались в «зеленой зоне», за исключением нефтегазового сегмента, корректирующегося после падения цен на сырье.
Лидеры роста по отраслям:
- Туризм и авиаперевозки: +7,3% (акции Lufthansa, Antofagasta и Easyjet подскочили более чем на 10%).
- Горнодобывающая отрасль: +6%.
- Автомобилестроение: +5,6%.
Региональные индексы также продемонстрировали уверенный плюс: немецкий DAX прибавил 4,8%, французский CAC 40 — 4,1%, а британский FTSE 100 вырос на 2,4%.
Напомним
Президент США Дональд Трамп объявил в ночь на среду, 8 апреля, что согласился на двухнедельное прекращение огня с Ираном при открытии тем Ормузского пролива. В сообщении на платформе Truth Social он заявил, что премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф попросил его «сдержать разрушительную силу, которая сегодня ночью отправилась в Иран».
Комментарии