Европейские акции резко выросли на фоне перемирия между США и Ираном

Мировые финансовые рынки вздохнули с облегчением в среду, 8 апреля. Европейские акции открылись стремительным ростом после того, как США и Иран достигли договоренности о двухнедельном перемирии. Об этом сообщает CNBC.

Ракетный рост индексов и секторов

Общеевропейский индекс Stoxx 600 по состоянию на 12:00 вырос на 3,4%. Почти все сектора оказались в «зеленой зоне», за исключением нефтегазового сегмента, корректирующегося после падения цен на сырье.

Лидеры роста по отраслям:

Туризм и авиаперевозки: +7,3% (акции Lufthansa, Antofagasta и Easyjet подскочили более чем на 10%).

Горнодобывающая отрасль: +6%.

Автомобилестроение: +5,6%.

Региональные индексы также продемонстрировали уверенный плюс: немецкий DAX прибавил 4,8%, французский CAC 40 — 4,1%, а британский FTSE 100 вырос на 2,4%.

Напомним

Президент США Дональд Трамп объявил в ночь на среду, 8 апреля, что согласился на двухнедельное прекращение огня с Ираном при открытии тем Ормузского пролива. В сообщении на платформе Truth Social он заявил, что премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф попросил его «сдержать разрушительную силу, которая сегодня ночью отправилась в Иран».