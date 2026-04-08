Ормузский пролив может стать платным: Иран и Оман обсуждают сборы за транзит судов

В рамках переговоров по двухнедельному прекращению огня обсуждается беспрецедентное решение: предоставление Ирану и Оману права взимать плату за проход судов через Ормузский пролив. Об этом в среду, 8 апреля, сообщило региональное должностное лицо на условиях анонимности, передает Associated Press.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Ормузский пролив, являющийся «воротами» в Персидский залив, проходит через территориальные воды Омана и Ирана. Однако исторически мировое сообщество рассматривало этот проход как международный водный путь, поэтому суда никогда не платили пошлину за транзит. Введение собрания может коренным образом изменить правила глобального судоходства.

Куда направят деньги?

Вырученные средства Иран планирует направить на восстановление инфраструктуры, поврежденной во время конфликта. Пока неизвестно, на какие цели Оман планирует использовать свою долю доходов.

Двухнедельное перемирие

Президент США Дональд Трамп объявил в ночь на среду, 8 апреля, что согласился на двухнедельное прекращение огня с Ираном при открытии тем Ормузского пролива. В сообщении на платформе Truth Social он заявил, что премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф попросил его «сдержать разрушительную силу, которая сегодня ночью отправилась в Иран».