Украинцев могут обязать заключать договоры аренды жилья при сдаче квартир или домов в аренду. Об этом сообщила глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, пишет «Обозреватель».
Украинцев хотят штрафовать за сдачу квартир в аренду
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Что известно
Она отметила: возможные штрафы будут большими — и это, по ожиданиям, будет побуждать украинцев:
- выполнять требования;
- не сдавать жилье «в черную».
«Люди уже не будут рисковать, потому что у тебя всегда есть соседи, которые могут рассказать, налоговая, которая может проверить. Когда ты будешь понимать, что можешь получить высокий штраф, ты подумаешь и лучше зарегистрируешь договор аренды», — объяснила Шуляк.
При этом она выразила уверенность, что легальная сдача жилья в аренду будет выгодна самим арендодателям. Ведь так:
- получаемый доход станет «белым»;
- что упростит, в частности, работу с банками.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 2