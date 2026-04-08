Рынок новых авто в марте: физлица опередили бизнес в 2 раза

По данным Укравтопрома, в марте украинский автопарк пополнили около 5,9 тыс. новых легковых авто. Из этого количества 64% легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 36% приобрели юрлица.

Как изменился рынок

По сравнению с мартом 2025 г. продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка увеличились на 12%, а в корпоративном — на 26%.

Что выбирали частные покупатели

Покупая новые легковые авто частные покупатели предпочитали следующие модели:

TOYOTA RAV-4 — 374 ед.;

HYUNDAI Tucson — 195 ед.;

RENAULT Duster — 125 ед;

VOLKSWAGEN Touareg — 116 ед;

MAZDA CX5 — 114 ед.

Щ выбирал бизнес

В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались: