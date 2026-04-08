По данным Укравтопрома, в марте украинский автопарк пополнили около 5,9 тыс. новых легковых авто. Из этого количества 64% легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 36% приобрели юрлица.
Рынок новых авто в марте: физлица опередили бизнес в 2 раза
Как изменился рынок
По сравнению с мартом 2025 г. продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка увеличились на 12%, а в корпоративном — на 26%.
Что выбирали частные покупатели
Покупая новые легковые авто частные покупатели предпочитали следующие модели:
- TOYOTA RAV-4 — 374 ед.;
- HYUNDAI Tucson — 195 ед.;
- RENAULT Duster — 125 ед;
- VOLKSWAGEN Touareg — 116 ед;
- MAZDA CX5 — 114 ед.
Щ выбирал бизнес
В то же время у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:
- RENAULT Duster — 282 ед;
- VOLKSWAGEN Touareg — 88 ед.;
- RENAULT Taliant — 81 ед.;
- SKODA Octavia — 80 ед.;
- TOYOTA RAV-4 — 79 ед.
Источник: Минфин
