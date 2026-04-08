Нацбанк за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, валютного законодательства в марте 2026 года применил к одному банку и пяти небанковским финансовым учреждениям меры воздействия. Об этом говорится в сообщении регулятора.
НБУ оштрафовал сразу шесть финучреждений: среди них — Креди Агриколь Банк
Кого оштрафовал НБУ
- Креди Агриколь Банк оштрафован на 300 тыс. грн за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга, в частности за невыполнение обязанности приостановить расходные финансовые операции по решению специально уполномоченного органа, а также за действия, следствием которых стало расторжение договора о банковском счете клиента, средства на котором были приостановлены в соответствии с законом.
ООО «ФК «Альянс капитал групп» оштрафовано на 1,0 млн грн за нарушение требований валютного законодательства, заключавшееся в отказе клиенту в осуществлении валютно-обменных операций с банкнотами иностранной валюты, которые соответствовали официальным образцам и подлинность которых учреждение обязано было подтверждать с использованием соответствующего оборудования.
ООО «ФК «Герц» оштрафовано на 612 тыс. грн за нарушения в сфере ПОД/ФТ, в частности из-за ненадлежащего применения риск-ориентированного подхода, недостатки во внутренних документах и процедурах, невыполнение обязанности по надлежащей проверке существующих клиентов, неполное предоставление по запросам НБУ достоверной информации и ненадлежащее хранение документов и информации в деле клиента.
- ООО «ФК «Тайгер Инвест» оштрафовано на 400 тыс. грн за нарушение порядка осуществления валютно-обменных операций, которое заключалось в проведении таких операций без выдачи клиентам-физлицам наличной иностранной валюты и расчетных документов РРО не позднее завершения операций
ЧАО «УФГ» оштрафовано на 85 тыс. грн за необеспечение выявления и регистрации финансовой операции, подлежащей финмониторингу, а также за несообщение специально уполномоченному органу о пороговой финансовой операции.
ООО «УПР» оштрафовано на 1,7 тыс. грн за ненадлежащее выполнение обязанности подать в Нацбанк ответ с указанием срока устранения нарушений, приведенных в письменном предупреждении.
