НБУ оштрафовал сразу шесть финучреждений: среди них — Креди Агриколь Банк

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 апреля 2026, 8:00 Читати українською

НБУ оштрафовал сразу шесть финучреждений: среди них — Креди Агриколь Банк

Нацбанк за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, валютного законодательства в марте 2026 года применил к одному банку и пяти небанковским финансовым учреждениям меры воздействия. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Нацбанк за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, валютного законодательства в марте 2026 года применил к одному банку и пяти небанковским финансовым учреждениям меры воздействия.

Кого оштрафовал НБУ

  • Креди Агриколь Банк оштрафован на 300 тыс. грн за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга, в частности за невыполнение обязанности приостановить расходные финансовые операции по решению специально уполномоченного органа, а также за действия, следствием которых стало расторжение договора о банковском счете клиента, средства на котором были приостановлены в соответствии с законом.

  • ООО «ФК «Альянс капитал групп» оштрафовано на 1,0 млн грн за нарушение требований валютного законодательства, заключавшееся в отказе клиенту в осуществлении валютно-обменных операций с банкнотами иностранной валюты, которые соответствовали официальным образцам и подлинность которых учреждение обязано было подтверждать с использованием соответствующего оборудования.

  • ООО «ФК «Герц» оштрафовано на 612 тыс. грн за нарушения в сфере ПОД/ФТ, в частности из-за ненадлежащего применения риск-ориентированного подхода, недостатки во внутренних документах и процедурах, невыполнение обязанности по надлежащей проверке существующих клиентов, неполное предоставление по запросам НБУ достоверной информации и ненадлежащее хранение документов и информации в деле клиента.

  • ООО «ФК «Тайгер Инвест» оштрафовано на 400 тыс. грн за нарушение порядка осуществления валютно-обменных операций, которое заключалось в проведении таких операций без выдачи клиентам-физлицам наличной иностранной валюты и расчетных документов РРО не позднее завершения операций

  • ЧАО «УФГ» оштрафовано на 85 тыс. грн за необеспечение выявления и регистрации финансовой операции, подлежащей финмониторингу, а также за несообщение специально уполномоченному органу о пороговой финансовой операции.

  • ООО «УПР» оштрафовано на 1,7 тыс. грн за ненадлежащее выполнение обязанности подать в Нацбанк ответ с указанием срока устранения нарушений, приведенных в письменном предупреждении.

Редактор ленты новостей Роман Мирончук
