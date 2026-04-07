В марте крипторинок вырос на 1,8%, спотовые биткоин-ETF вернулись к чистым притокам — Binance Research

В марте общая капитализация крипторинка выросла на 1,8% до $2,39 трлн, несмотря на конфликт между США и Ираном, затронувший около 20% мировой торговли нефтью. Биткоин и Ethereum показали относительно устойчивую динамику на фоне слабости более широких рынков, а спотовые биржевые фонды (ETF) на Bitcoin зафиксировали четыре недели чистых притоков подряд. Об этом говорится в ежемесячном обзоре рынка за март 2026 года Binance Research — аналитического подразделения криптовалютной биржи Binance.

Эксперты отмечают, что в апреле рынок и дальше будет зависеть от геополитики, состояния мировой торговли и общих условий ликвидности.

Топ-10 криптовалют по итогам марта (динамика за месяц)

В порядке убывания по результативности:

HYPE (+17,26%) и TRX (+10,93%) показали лучшую динамику среди самых больших активов. Tron Inc. продолжила наращивать резерв TRX, который уже составляет около 688,8 млн. токенов.

ETH (+6,27%) вырос в марте, хотя спотовые ETF на Ethereum показали чистый отток в $82 млн. Для сравнения, спотовые ETF на Bitcoin зафиксировали чистый приток в $1,13 млрд.

BTC (+1,51%) завершил месяц в плюсе. Премия Coinbase в начале марта снова стала положительной, что указывает на возврат чистого спроса со стороны американских институциональных инвесторов.

LINK (+0,35%) вырос на фоне интеграции инфраструктуры DataLink от Chainlink в Coinbase. Это позволяет выводить институциональные рыночные данные ончейн.

DOGE (-1,14%) и BCH (-1,51%) снизились, несмотря на то, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) отнесли 16 крупных криптоактивов к цифровым товарам, а не к ценным бумагам.

BNB (-1,31%) немного просел, хотя количество ежедневных активных адресов в сетях первого уровня достигло около 18 млн и именно BNB Chain было среди лидеров роста.

XRP (-2,22%) снизился, хотя ончейн-данные фиксировали повышенную активность крупных кошельков: за 10 дней на Binance зафиксировали поток около 450 млн XRP.

SOL (-2,8%) тоже завершил месяц в минусе, несмотря на запуск Solana Developer Platform, которая привлекла Mastercard, Worldpay и Western Union к тестированию расчетов в стейблокинах и трансграничных переводов.

Ключевые события марта

Март прошел под влиянием конфликта между США и Ираном. Из-за сбоев в мировой торговле нефтью Brent подорожала на 36%, индекс волатильности VIX в пике достиг 35, индекс S&P 500 снизился на 5,3%, золото — на 14,1%, а доходность 10-летних государственных облигаций США выросла на 46 базисных пунктов. На этом фоне Bitcoin и Ethereum прибавили 1,51% и 6,27% соответственно.

Федеральная резервная система США (ФРС) оставила ставку в диапазоне 3,50−3,75%, а обновленный прогноз ее членов указал лишь на одно понижение ставки в этом году. Параллельно спотовые ETF на Bitcoin четыре недели подряд фиксировали чистые притоки. Индекс страха и алчности (Fear & Greed) впервые за два месяца вышел из зоны extreme fear и поднялся до 29. Доля Bitcoin на рынке составляла 58,3%, тогда как доля Ethereum снизилась с 14,6% до 10,8%, а доля других альтоинов выросла с 27,2%.

Децентрализованные финансы (DeFi)

В марте совокупная заблокированная стоимость активов в децентрализованных финансах (Total Value Locked, TVL) снизилась до $92,83 млрд или на 3,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Среди пяти самых крупных экосистем Ethereum, BNB Chain и Base немного нарастили свою долю, но общая структура рынка почти не изменилась.

Дополнительное давление на сегмент создало эксплойт в протоколе Resolv. Злоумышленник выпустил около 80 млн необеспеченных токенов USR и вывел около $25 млн в ETH. После этого USR потерял привязку к целевой цене, а под давлением оказались кредитные протоколы, в том числе Morpho и Gauntlet. Впрочем, для всего DeFi-сегмента этот инцидент не стал системным из-за его относительно небольшого масштаба.

Стейблкоины сохранили стабильность

Совокупное предложение стейблкоинов в марте удерживалось около отметки $315 млрд и выросло на 0,11% по сравнению с предыдущим месяцем. Давление на сегмент создало новый драфт US Clarity Act, предусматривающий ограничение на доходность и вознаграждения за пассивное содержание стейблкоинов. На этом фоне акции CRCL за день теряли около 20%. Дополнительным фактором стало заявление Tether об аудите одной из компаний Big 4.

Несмотря на преобладание USDT по рыночной капитализации, структура использования постепенно меняется. По данным ончейн-аналитики Visa, USDC уже обеспечивает 64% скорректированного объема транзакций со стейблкоинами с начала года. Это первый случай с 2018 года, когда USDC опередил USDT по этому показателю. Такая динамика показывает, что рост USDC опирается, прежде всего, на прикладное использование и институциональный спрос.

RWA продолжили рост

Сегмент токенизированных реальных активов (Real-World Assets, RWA) вырос до примерно $27,1 млрд или почти на 4% в месяц. Основной взнос дал сегмент государственного долга, который привлек около $2 млрд. Зато сегменты товаров и институциональных фондов показали совокупный отток на уровне около $0,9 млрд.

Отдельно выделялась BNB Chain: общая стоимость RWA в этой сети выросла до около $3,4 млрд или на 35,8% в месяц. Более 92% этого объема приходится на долговые инструменты Казначейства США. Среди крупных продуктов USYC от Circle вырос примерно на 42% до более чем $2,6 млрд, а BUIDL от BlackRock — примерно на 12% до $2,2 млрд. В конце месяца BlackRock интегрировала в BUIDL систему Chronicle's Proof of Asset для повышения прозрачности.

Структурные сигналы рынка

Первый сигнал — относительная устойчивость Bitcoin и Ethereum во время геополитического шока. За 32 дня после начала конфликта на Ближнем Востоке Bitcoin вырос на 1%, Ethereum — на 6%. На пике их доходность достигала 14% и 22% соответственно. Для сравнения, S&P 500 за это время потерял 8%, Mag 7 — 10%, индекс полупроводников SOXX — 12%, индекс развивающихся рынков, EEM — 13%, медь — 8%, золото — 13%, серебро — 22%. Это был один из немногих периодов, когда криптоактивы выглядели сильнее не только акции, но и части традиционных защитных инструментов.

Второй сигнал — компании начинают иначе финансировать покупку Bitcoin на баланс. На фоне более слабой ликвидности в сегменте компаний, держащих цифровые активы на балансе (Digital Asset Treasury, DAT), и сдержанной динамики BTC, Strategy все заметнее отрывается от других игроков. В марте компания привлекла $1,56 млрд из-за выпуска привилегированных акций Stretch (STRC) и профинансировала ими 50% своих месячных покупок Bitcoin.

С начала 2026 года она купила почти 90 тыс. BTC на сумму около $7,25 млрд — это 40% от годового объема покупок в 2025 году и в 10 раз больше, чем во время медвежьего рынка 2022 года. Спрос на STRC дополнительно поддерживают доходность более 11% и более высокий приоритет этих акций по сравнению с MSTR. В марте объем торгов STRC достиг рекордных $4,35 млрд, что на 95% больше, чем месяцем ранее.

Эта модель уже начинает выходить за пределы одной компании. Доходность STRC токенизируется в DeFi-протоколах Apyx и Saturn, а Strive уже привлекла более $250 млн через подобный инструмент SATA. Если такой подход станет новым стандартом для DAT-сегмента, это может создать Bitcoin дополнительный стабильный спрос.

Но риски тоже есть: агрессивная эмиссия STRC может быстро снизить денежный резерв Strategy на уровне $2 млрд, а сам инструмент не имеет встроенной защиты на случай резкого ухудшения рыночных условий. Отдельно компания уже расширила свой план привлечения капитала с 21/21 до 42/42, чтобы двигаться к цели в 1 млн. BTC, а потенциальный дополнительный объем накопления Bitcoin в 2026 году в отчете оценивают примерно в $19 млрд.

Третий сигнал — возврат накопления со стороны долгосрочных владельцев Bitcoin (long-term holders, LTH). К этой категории относятся участники, чья средняя дата покупки превышает 155 дней. После падения примерно на 46% от исторического максимума октября 2025 года предложение в LTH-кошельках снова начало расти с середины февраля. Март также стал первым положительным месяцем 2026 года для потоков в споте ETF на Bitcoin, которые привлекли около $1,2 млрд. Итого эти сигналы похожи на начало нового цикла накопления.

Четвертый сигнал — рынок быстро выстраивает базовую инфраструктуру для ШИ-агентов. Запущенный 29 января стандарт ERC-8004, дающий таким агентам ончейн-идентичность, менее чем за два месяца вырос с 337 до более 162 тыс. зарегистрированных агентов в 22 сетях. Наибольшая доля — у BNB Chain: 54 467 агентов, или 33,5% от общего количества. Далее следуют Base — 38 170 (23,5%) и Ethereum — 31 767 (19,5%).

Это важно, потому что большинство ШИ-агентов до сих пор работает вне блокчейна и обращается к нему только в момент транзакции — обычно через API-ключи или централизованные аккаунты. ERC-8004 должно это изменить: он дает агентам проверяемую ончейн-идентичность, переносимую репутацию и основу для взаимодействия без посредников.

Пока сегмент остается на инфраструктурной стадии, но первые практические сигналы уже есть. В связи с платежным протоколом x402, который уже обработал более 100 млн автоматизированных платежей между машинами и сервисами, это открывает возможность для того, чтобы агенты сами находили друг друга и производили операции.

Рост BNB Chain поддерживают низкие комиссии, быстрые блоки и инструменты для разработчиков: в частности, BAP-578, дающий агентам репутационные записи в формате NFT, и BNBAgent SDK, объединяющий идентичность, работу с задачами и децентрализованное разрешение споров.

В середине марта суточный объем сделок на децентрализованных биржах (DEX), сгенерированных агентами в BNB Chain, в пике достиг $18,1 млн. Следующий ключевой показатель для этого рынка — уже не количество агентов, а то, начнут ли они создавать реальную экономическую активность ончейн.

События апреля и самые большие разлоки токенов

Среди ключевых событий апреля — ETHGlobal Cannes 2026 3 апреля, Ethereum Zürich 2026 10 апреля, Korea BUIDL Week 2026 13 апреля, Paris Blockchain Week 2026 15 апреля, Hong Kong Web3 Festival 2026 20 апреля и Bitcoin 2

Самые большие разлоки токенов в апреле выглядят так: RAIN — $281 млн 10 апреля, ASTER — $79 млн 28 апреля, ZRO — $52 млн 20 апреля, SUI — $49 млн 1 апреля, PUMP — $18 млн 14 апреля, APT — $10 млн 12 апреля, ENA — $9 млн млн 15 апреля, PENGU — $5 млн 17 апреля. По доле от рыночной капитализации больше всего выделяется ZRO — 9,78%, далее RAIN — 7,83% и ASTER — 4,82%.

Что значит март для рынка.

К началу апреля рынок вошел с некоторыми признаками стабилизации. Временную 10-дневную паузу, связанную с решением Дональда Трампа, рынок воспринимает как краткосрочную деэскалацию.

Платформа прогнозов Polymarket оценивает вероятность нормализации движения через Ормузский пролив к концу апреля в 18%. Если напряжение вокруг торговли начнет спадать, это может быстро изменить рыночные настроения.

Дополнительную поддержку рынку сейчас оказывают притоки в споте ETF на Bitcoin и восстановление накопления со стороны долгосрочных владельцев.