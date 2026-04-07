20 000 грн для энергетиков, коммунальщиков и железнодорожников: Правительство расширило список участников

Теперь в программу внесены предприятия, которые ликвидировали последствия российских обстрелов и аварий по обращению Киевской городской и областных военных администраций или пропустили срок подачи заявлений. Подать список сотрудников на выплату 20 тыс. грн можно до 15 апреля в Дии. Об этом говорится в сообщении приложения.

Как это работает?

Единый перечень будет содержать два списка: основной — за март и дополнительный. В дополнительное войдут компании, которые ранее не подали своих работников или не были внесены в список. Для них не будет действовать ограничение количества работников в заявке.

Как подать заявление?

Авторизируйтесь на портале Дия как руководитель или уполномоченное лицо.

Выберите услугу и подайте заявление до 15 апреля.

Если компания в списках министерств — форма откроется автоматически.

Укажите данные работников: ФИО, РНОКПП, должность, счет и телефон.

Подпишите заявление КЭПом.

Как только списки передадут в банк, работникам поступит пуш-сообщение в приложении Дии — это сигнал, что деньги скоро будут на счету.