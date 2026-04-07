Комитет Рады поддержал проект о налогообложении посылок: что известно

Комитет Верховной Рады по налоговой и таможенной политике поддержал законопроект о налогообложении посылок стоимостью до 150 евро . Об этом написал первый заместитель руководителя Комитета Ярослав Железняк.

Члены Комитета поддержали решение вынести альтернативный правительственному законопроект № 15112−1 на рассмотрение Верховной Рады в первом чтении.

«Завтра вынесут в зал, но только в первом чтении. Дальше будут дорабатывать», — написал Железняк.

Он уточнил, что этот законопроект предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс, чтобы он заработал, нужно выполнить еще ряд условий.

«Главные изменения — в Таможенном кодексе, это будет сделано из-за правок к законопроекту № 12360 (КРИ для Таможни). Его сейчас не выносят на голосование, — отметил Железняк.

Он добавил, что норма о налогообложении посылок вступит в силу не ранее 2027 года, но только после того, как правительство подтвердит, что соответствующие электронные системы созданы для этого и готовы к работе.

«Я убежден, что это будет значительно позже 1 января 2027. Как минимум, сейчас даже деньги на разработку системы не заложены», — отметил Железняк.

По его словам, благодаря обложению посылок правительство надеется собрать до 10 млрд грн дополнительных поступлений.