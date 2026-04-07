7 апреля 2026, 8:50 Читати українською

Комитет Рады поддержал проект о налогообложении посылок: что известно

Комитет Верховной Рады по налоговой и таможенной политике поддержал законопроект о налогообложении посылок стоимостью до 150 евро. Об этом написал первый заместитель руководителя Комитета Ярослав Железняк.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Члены Комитета поддержали решение вынести альтернативный правительственному законопроект № 15112−1 на рассмотрение Верховной Рады в первом чтении.

«Завтра вынесут в зал, но только в первом чтении. Дальше будут дорабатывать», — написал Железняк.

Он уточнил, что этот законопроект предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс, чтобы он заработал, нужно выполнить еще ряд условий.

«Главные изменения — в Таможенном кодексе, это будет сделано из-за правок к законопроекту № 12360 (КРИ для Таможни). Его сейчас не выносят на голосование, — отметил Железняк.

Он добавил, что норма о налогообложении посылок вступит в силу не ранее 2027 года, но только после того, как правительство подтвердит, что соответствующие электронные системы созданы для этого и готовы к работе.

«Я убежден, что это будет значительно позже 1 января 2027. Как минимум, сейчас даже деньги на разработку системы не заложены», — отметил Железняк.

По его словам, благодаря обложению посылок правительство надеется собрать до 10 млрд грн дополнительных поступлений.

Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 3

Lololoq
Lololoq
7 апреля 2026, 9:23
Им доходы — нам налоги. Им прибыль — нам убытки. Всё ясно?
Skeptik777
Skeptik777
7 апреля 2026, 10:32
99% населення по барабану…
Qwerty1999
Qwerty1999
7 апреля 2026, 10:22
По 5 мільйонів на депутата — уряд
«купує» голоси за податок на посилки.

Уряд пропонує депутатам по 5 млн грн субвенції на округи в обмін на підтримку податкових законопроєктів, у тому числі закону про оподаткування посилок, — пише Євген Плінський в матеріалі для «Дзеркала тижня».

Паралельно в уряді шукають механізм перерозподілу партійних коштів «на руки» депутатам, адже у 2026 р «Слуга народу» отримає з держбюджету 585,5 млн грн на партійну діяльність.
