Комитет Верховной Рады по налоговой и таможенной политике поддержал законопроект о налогообложении посылок стоимостью до 150 евро. Об этом написал первый заместитель руководителя Комитета Ярослав Железняк.
Комитет Рады поддержал проект о налогообложении посылок: что известно
Члены Комитета поддержали решение вынести альтернативный правительственному законопроект № 15112−1 на рассмотрение Верховной Рады в первом чтении.
«Завтра вынесут в зал, но только в первом чтении. Дальше будут дорабатывать», — написал Железняк.
Он уточнил, что этот законопроект предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс, чтобы он заработал, нужно выполнить еще ряд условий.
«Главные изменения — в Таможенном кодексе, это будет сделано из-за правок к законопроекту № 12360 (КРИ для Таможни). Его сейчас не выносят на голосование, — отметил Железняк.
Он добавил, что норма о налогообложении посылок вступит в силу не ранее 2027 года, но только после того, как правительство подтвердит, что соответствующие электронные системы созданы для этого и готовы к работе.
«Я убежден, что это будет значительно позже 1 января 2027. Как минимум, сейчас даже деньги на разработку системы не заложены», — отметил Железняк.
По его словам, благодаря обложению посылок правительство надеется собрать до 10 млрд грн дополнительных поступлений.
«купує» голоси за податок на посилки.
Уряд пропонує депутатам по 5 млн грн субвенції на округи в обмін на підтримку податкових законопроєктів, у тому числі закону про оподаткування посилок, — пише Євген Плінський в матеріалі для «Дзеркала тижня».
Паралельно в уряді шукають механізм перерозподілу партійних коштів «на руки» депутатам, адже у 2026 р «Слуга народу» отримає з держбюджету 585,5 млн грн на партійну діяльність.