Иран установил мировой антирекорд по продолжительности отключения интернета

В Иране продолжается самый длительный в истории общенациональный отключение глобальной сети. Масштабная блокировка доступа к интернету, введенная правительством сразу после военных ударов США и Израиля 28 февраля, изолировала население от внешнего мира и перевела страну в режим тотального информационного вакуума. Об этом сообщает Al Arabiya.

Цифровой вакуум: 37 дней без связи

По данным мониторинговой группы NetBlocks, масштабное отключение интернета в Иране продолжается уже 37-й день подряд, превысив отметку в 864 часа. Эксперты отмечают, что это событие превосходит по уровню жесткости все известные аналогичные инциденты. Для сравнения аналитики приводят пример Северной Кореи, которая вообще никогда не была подключена к всемирной паутине, тогда как другие государства сталкивались преимущественно с региональными или временными перебоями.

Локальная сеть и поиск VPN

Несмотря на военные действия и блокировку глобального доступа, иранская внутренняя сеть, подвергающаяся жесткой цензуре, продолжает функционировать, позволяя гражданам посещать исключительно разрешенные отечественные веб-сайты.

Чтобы получить доступ к международным источникам информации или заблокированным социальным сетям, некоторые пользователи пытаются использовать виртуальные частные сети (VPN) для маскировки своего местонахождения. Это удается сделать лишь в редких случаях, когда появляется хоть какой-то сигнал. Однако государственный аппарат жестко контролирует этот процесс: с начала войны граждане, подозреваемые в использовании VPN, массово получают SMS-сообщения с угрозами ареста или тюремного заключения.

Альтернативные каналы связи также практически недоступны. Доступ к спутниковому интернету, в частности к Starlink или другим провайдерам, имеют лишь единицы, поскольку использование такого оборудования в стране строго запрещено и опасно.

Читайте также: Украина оказалась внизу европейского рейтинга свободы интернета, а США уступили Монголии