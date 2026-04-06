6 апреля 2026, 16:51 Читати українською

Украина стала мировым антилидером по потере населения

Глобальные демографические тенденции за последние двадцать пять лет разделили мир на два лагеря. В то время как отдельные государства, благодаря миграции и высокой рождаемости, увеличивают человеческий капитал в несколько раз, почти каждая седьмая страна на планете фиксирует спад. Абсолютным аутсайдером в этом процессе стала Украина, занявшая последнее место в мире по темпам сокращения населения. Об этом сообщает Visual Capitalist 6 апреля.

Аномальный прирост

Согласно данным Международного валютного фонда (МВФ) за период с 2000 по 2025 год, население планеты в целом выросло в среднем на 46,6 %. Однако этот прирост происходит крайне неравномерно. Основной демографический бум генерируют не крупнейшие мировые экономики, а узкая группа стран Персидского залива и Африки к югу от Сахары.

Бесспорное лидерство занимает Катар (1-е место), население которого выросло на беспрецедентные 423,4 %. Этот скачок является исключительно следствием массового привлечения иностранных рабочих для обслуживания энергетического сектора и развития инфраструктуры. Соседние нефтяные монархии демонстрируют аналогичную агрессивную динамику прироста:

  • Объединенные Арабские Эмираты: +249,7% (2-е место)
  • Бахрейн: +153,9% (5-е место)
  • Кувейт: +139,1% (8-е место)
  • Оман: +129,1% (9-е место)
  • Саудовская Аравия: +98,5%

Помимо Ближнего Востока, в десятке лидеров преобладают африканские государства с исторически молодым населением: Экваториальная Гвинея (+166,6%, 3-е место), Нигер (+157,0%, 4-е место), Ангола (+139,7%, 7-е место) и Чад (+126,9%, 10-е место). Также в топ попала Папуа-Новая Гвинея с приростом в 149,6% (6-е место).

Восточная Европа и Украина в эпицентре депопуляции

На противоположном полюсе находятся страны, из которых население массово уезжает или где стремительно снижается рождаемость. Самое глубокое падение среди 183 проанализированных стран зафиксировано в Украине — потеря составила 32,5% (последнее, 183-е место в рейтинге). Чуть выше расположились Маршалловы Острова со спадом на 29,4% (182-е место).

В целом Восточная Европа и страны Балтии стали глобальным эпицентром депопуляции. Интеграция региона в Европейский Союз в свое время открыла границы для легальной миграции на Запад, что лишь ускорило утечку кадрового потенциала из государств, которые и без того страдали от старения населения. Статистика соседних стран выглядит следующим образом:

  • Болгария: -23,2% (181-е место)
  • Латвия: -21,6%
  • Молдова: -18,8%
  • Литва: -17,5 %
  • Румыния: -16,1%

Сдержанная динамика мировых гегемонов

Развитые экономические гиганты демонстрируют гораздо более скромные показатели роста. Лучший результат среди крупных стран показала Индия, население которой увеличилось на 38,4 %. Соединённые Штаты Америки продемонстрировали рост на 21,0 %, Бразилия — на 22,1 %, а Китай ограничился приростом всего в 10,9 %.

Страны с продуманной и привлекательной иммиграционной политикой обеспечили себе стабильное развитие: население Канады увеличилось на 35,6%, Австралии — на 44,9%. А вот в Азии ситуация более пессимистична: Южная Корея едва смогла показать прирост на 9,9% (что значительно ниже среднемирового показателя), тогда как Япония уже находится в устойчивом минусе, потеряв 2,8% своих граждан.

Катастрофические последствия войны для демографии

Официальные данные международных организаций подтверждают масштаб трагедии, которая вывела Украину на последнее место в глобальном рейтинге. По текущим оценкам МВФ, численность населения страны к 2026 году сократилась примерно до 33,3 миллиона человек (по сравнению с более чем 41 миллионом в 2021 году). Демографический коллапс, накапливавшийся десятилетиями из-за структурных экономических проблем, приобрел разрушительные формы из-за полномасштабной войны. По состоянию на 2025−2026 годы смертность в Украине почти втрое превышает рождаемость. Потеря территорий, боевые потери и отток более 6 миллионов беженцев (подавляющее большинство которых — это трудоспособная молодежь и женщины с детьми) привели к критическому дисбалансу, при котором соотношение работающих налогоплательщиков к пенсионерам уже приближается к отметке один к одному.

Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Комментарии - 4

Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
6 апреля 2026, 16:54
Хуже нє будєт!
хоть паржом!
Coreinside
Coreinside
6 апреля 2026, 17:16
Зате ВВП стабільно росте…
Андрій М*дак
Андрій М*дак
6 апреля 2026, 17:31
КАКАЯ разніца… і це знову «намальована» статистика. В реаліях все набагато гірше. Спочатку розвал совка -виїзд юнітів за кордон, знищення фермерського фонду, деіндустріалізація — відтік населення, початок війни знову відтік, з 22 року взагалі хуже нє будєт наступило. +додалась ЗЕ!утилізація. Якщо в Одесі, Харкові і Дніпрі викрадають і забивають до напівсмерті, то можна уявити скільки людей тут лишилось.
Exba
Exba
6 апреля 2026, 17:37
Это жизнь. Кто-то рождается, кто-то умирает. Главное ведь не размер популяции, а качество жизни, насколько люди счастливы, насколько плодотворно может проявляться их творческое начало, чтобы каждый смотря в зеркало с гордостью мог сказать — это Человек!
