Украина стала мировым антилидером по потере населения

Глобальные демографические тенденции за последние двадцать пять лет разделили мир на два лагеря. В то время как отдельные государства, благодаря миграции и высокой рождаемости, увеличивают человеческий капитал в несколько раз, почти каждая седьмая страна на планете фиксирует спад. Абсолютным аутсайдером в этом процессе стала Украина, занявшая последнее место в мире по темпам сокращения населения. Об этом сообщает Visual Capitalist 6 апреля.

Аномальный прирост

Согласно данным Международного валютного фонда (МВФ) за период с 2000 по 2025 год, население планеты в целом выросло в среднем на 46,6 %. Однако этот прирост происходит крайне неравномерно. Основной демографический бум генерируют не крупнейшие мировые экономики, а узкая группа стран Персидского залива и Африки к югу от Сахары.

Бесспорное лидерство занимает Катар (1-е место), население которого выросло на беспрецедентные 423,4 %. Этот скачок является исключительно следствием массового привлечения иностранных рабочих для обслуживания энергетического сектора и развития инфраструктуры. Соседние нефтяные монархии демонстрируют аналогичную агрессивную динамику прироста:

Объединенные Арабские Эмираты: +249,7% (2-е место)

Бахрейн: +153,9% (5-е место)

Кувейт: +139,1% (8-е место)

Оман: +129,1% (9-е место)

Саудовская Аравия: +98,5%

Помимо Ближнего Востока, в десятке лидеров преобладают африканские государства с исторически молодым населением: Экваториальная Гвинея (+166,6%, 3-е место), Нигер (+157,0%, 4-е место), Ангола (+139,7%, 7-е место) и Чад (+126,9%, 10-е место). Также в топ попала Папуа-Новая Гвинея с приростом в 149,6% (6-е место).

Восточная Европа и Украина в эпицентре депопуляции

На противоположном полюсе находятся страны, из которых население массово уезжает или где стремительно снижается рождаемость. Самое глубокое падение среди 183 проанализированных стран зафиксировано в Украине — потеря составила 32,5% (последнее, 183-е место в рейтинге). Чуть выше расположились Маршалловы Острова со спадом на 29,4% (182-е место).

В целом Восточная Европа и страны Балтии стали глобальным эпицентром депопуляции. Интеграция региона в Европейский Союз в свое время открыла границы для легальной миграции на Запад, что лишь ускорило утечку кадрового потенциала из государств, которые и без того страдали от старения населения. Статистика соседних стран выглядит следующим образом:

Болгария: -23,2% (181-е место)

Латвия: -21,6%

Молдова: -18,8%

Литва: -17,5 %

Румыния: -16,1%

Сдержанная динамика мировых гегемонов

Развитые экономические гиганты демонстрируют гораздо более скромные показатели роста. Лучший результат среди крупных стран показала Индия, население которой увеличилось на 38,4 %. Соединённые Штаты Америки продемонстрировали рост на 21,0 %, Бразилия — на 22,1 %, а Китай ограничился приростом всего в 10,9 %.

Страны с продуманной и привлекательной иммиграционной политикой обеспечили себе стабильное развитие: население Канады увеличилось на 35,6%, Австралии — на 44,9%. А вот в Азии ситуация более пессимистична: Южная Корея едва смогла показать прирост на 9,9% (что значительно ниже среднемирового показателя), тогда как Япония уже находится в устойчивом минусе, потеряв 2,8% своих граждан.

Катастрофические последствия войны для демографии

Официальные данные международных организаций подтверждают масштаб трагедии, которая вывела Украину на последнее место в глобальном рейтинге. По текущим оценкам МВФ, численность населения страны к 2026 году сократилась примерно до 33,3 миллиона человек (по сравнению с более чем 41 миллионом в 2021 году). Демографический коллапс, накапливавшийся десятилетиями из-за структурных экономических проблем, приобрел разрушительные формы из-за полномасштабной войны. По состоянию на 2025−2026 годы смертность в Украине почти втрое превышает рождаемость. Потеря территорий, боевые потери и отток более 6 миллионов беженцев (подавляющее большинство которых — это трудоспособная молодежь и женщины с детьми) привели к критическому дисбалансу, при котором соотношение работающих налогоплательщиков к пенсионерам уже приближается к отметке один к одному.