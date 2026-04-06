Не ведитесь на доходы: НКЦБФР расширила перечень подозрительных инвестпроектов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку расширила список опасных инвестиционных инструментов, добавив в него две новые платформы с признаками финансовых махинаций.

Кто попал в список

«Liber Trade»

«xtp LTD»

«На сегодняшний день общее количество сомнительных инициатив достигло 466 объектов. Все они имеют признаки нарушения законодательства или прямого мошенничества. Ознакомиться с полным перечнем можно на официальном вебпортале НКЦБФР в специализированном разделе „Защита прав инвесторов“», — говорится в сообщении.