Circle разрабатывает блокчейн Arc с защитой от квантовых компьютеров

Эмитент USDC, компания Circle, объявила, что её блокчейн Arc позволит пользователям создавать кошельки с квантово-устойчивой защитой уже на этапе запуска основной сети. Разработчики позиционируют это как преимущество перед существующими блокчейнами, которые могут добавить аналогичную защиту только в виде последующих обновлений. Об этом сообщает CoinDesk.

Что такое квантовая угроза

Каждый криптовалютный кошелек защищен цифровой подписью — уникальным криптографическим ключом, который подтверждает право собственности на активы и авторизует транзакции. Современные компьютеры не способны взломать эту защиту, однако квантовые компьютеры будущего теоретически смогут это сделать как минимум двумя способами — посредством так называемой «длинной атаки» и «короткой атаки». То есть то, что сегодня считается надежной защитой, завтра может ею не быть.

Дополнительное давление на отрасль оказал отчет Google о квантовых угрозах для сетей Биткойна и Ethereum. В то же время разработчики уже несколько месяцев предлагают первые решения этой проблемы, а стартапы вроде Postquant Labs исследуют, как квантовое оборудование может, напротив, укрепить блокчейн-сети.

Что планирует Arc

К моменту запуска основной сети Arc внедрит так называемую постквантовую схему подписи. По словам команды проекта, она даст пользователям возможность самостоятельно выбрать метод подписи транзакций, который будущие квантовые компьютеры не смогут взломать. Точные сроки запуска mainnet не были объявлены.

В краткосрочной перспективе акцент делается не только на защите ключей кошельков, но и на конфиденциальности финансовых данных в целом: личных балансов, платежей и сведений о получателях — всё это планируется защитить с помощью квантово-устойчивой криптографии.

Среднесрочный план предусматривает устранение уязвимостей в более широкой инфраструктуре: на серверах валидаторов (участников сети, подтверждающих транзакции), в модулях хранения ключей и в зашифрованных соединениях между узлами сети.

По аналогии с физической безопасностью — это не просто защита сейфа в комнате, а укрепление всего здания.

В долгосрочной перспективе Arc планирует усилить защиту на уровне самих валидаторов.

Почему это важно

Квантовые компьютеры пока не представляют практической угрозы для криптоактивов — но темпы их развития заставляют разработчиков блокчейнов думать наперед. Arc делает ставку на то, чтобы встроить защиту от этих угроз в базовую архитектуру, а не латать дыры после запуска. Для институциональных инвесторов, чья деятельность регулируется и предполагает длительные горизонты планирования, это может оказаться весомым аргументом при выборе платформы. В то же время реальная ценность этих решений будет зависеть от того, насколько они выдержат проверку независимыми аудиторами и временем — а не только от обещаний в роудмапе.