Члены ОПЕК+ снова увеличили квоты на добычу нефти

Члены Организации стран-экспортеров нефти и их партнеры в рамках формата ОПЕК+ во второй раз приняли решение об увеличении квот на добычу нефти. Об этом сообщает DW.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Решение ОПЕК+

Как отмечается, 5 апреля члены ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти с мая на 206 тысяч баррелей в сутки.

Аналогичное повышение — также на 206 тысяч баррелей — группа ранее уже анонсировала на апрель.

«В то же время в ОПЕК+ предостерегли, что из-за повреждений энергетической инфраструктуры в регионе Персидского залива на мировом рынке нефти и дальше возможны значительные ценовые колебания», — говорится в сообщении.

В заявлении организации отмечается критическая важность «безопасности международных морских путей для бесперебойной поставки энергоресурсов». При этом в ОПЕК+ не исключают, что глобальные поставки нефти могут оставаться ограниченными еще длительное время.