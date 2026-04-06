Хакеры украли $280 млн у децентрализованной криптобиржи Drift

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 апреля 2026, 9:23 Читати українською

Хакеры украли $280 млн у децентрализованной криптобиржи Drift

Хакеры похитили $280 млн с нерегулируемой криптобиржи Drift, крупнейшей биржи бессрочных фьючерсов на блокчейне Solana. Об этом компания сообщила в своем аккаунте в соцсети X.

Хакеры похитили $280 млн с нерегулируемой криптобиржи Drift, крупнейшей биржи бессрочных фьючерсов на блокчейне Solana.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что произошло

«Это была крайне сложная операция, которая, по всей видимости, включала многонедельную подготовку и поэтапное исполнение», — говорится в публикации. По словам компании, хакеры использовали сложные методы, чтобы получить контроль над протоколом, манипулируя людьми, имеющими доступ к ключевым кошелькам.

Как отмечает Financial Times, эти методы напоминают атаку на биржу Bybit в 2025 году, когда северокорейские хакеры похитили криптовалюту на $1,5 млрд. Однако в отличие от Bybit, которая в аналогичной ситуации привлекала экстренное финансирование, чтобы сохранить доступ пользователей к средствам и обеспечить вывод, Drift — как более небольшая и менее капитализированная платформа — была вынуждена заморозить средства клиентов.

Объем похищенных средств составляет около половины всех депозитов на платформе в долларовом выражении, подсчитала FT.

Бессрочные фьючерсы

Бессрочные фьючерсы — это деривативные контракты без даты истечения, которые используются криптотрейдерами для спекуляции на ценах активов. За последний год объем торгов ими значительно вырос, пишет FT. Газета подчеркивает, что бессрочные контракты стали одним из самых активно торгуемых инструментов в децентрализованных финансах, сегменте крипторынка с относительно слабым регулированием. Трейдеров привлекает простота торговли и возможность использовать кредитное плечо для увеличения прибыли.

Рост торговли бессрочными контрактами сопровождается появлением нового поколения бирж, таких как Drift и Hyperliquid. Объем торгов деривативами на последней вырос на 420%: до $2,93 трлн в 2025 году по сравнению с предыдущим годом, согласно данным DefiLlama, которые приводит FT.

В США криптобессрочные контракты пока не разрешены для торговли. Новый глава американского регулятора деривативов Майкл Селиг заявил о планах одобрить их в ближайшие недели, напоминает издание.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами