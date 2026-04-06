Хакеры украли $280 млн у децентрализованной криптобиржи Drift

Хакеры похитили $280 млн с нерегулируемой криптобиржи Drift, крупнейшей биржи бессрочных фьючерсов на блокчейне Solana. Об этом компания сообщила в своем аккаунте в соцсети X.

Что произошло

«Это была крайне сложная операция, которая, по всей видимости, включала многонедельную подготовку и поэтапное исполнение», — говорится в публикации. По словам компании, хакеры использовали сложные методы, чтобы получить контроль над протоколом, манипулируя людьми, имеющими доступ к ключевым кошелькам.

Как отмечает Financial Times, эти методы напоминают атаку на биржу Bybit в 2025 году, когда северокорейские хакеры похитили криптовалюту на $1,5 млрд. Однако в отличие от Bybit, которая в аналогичной ситуации привлекала экстренное финансирование, чтобы сохранить доступ пользователей к средствам и обеспечить вывод, Drift — как более небольшая и менее капитализированная платформа — была вынуждена заморозить средства клиентов.

Объем похищенных средств составляет около половины всех депозитов на платформе в долларовом выражении, подсчитала FT.

Бессрочные фьючерсы

Бессрочные фьючерсы — это деривативные контракты без даты истечения, которые используются криптотрейдерами для спекуляции на ценах активов. За последний год объем торгов ими значительно вырос, пишет FT. Газета подчеркивает, что бессрочные контракты стали одним из самых активно торгуемых инструментов в децентрализованных финансах, сегменте крипторынка с относительно слабым регулированием. Трейдеров привлекает простота торговли и возможность использовать кредитное плечо для увеличения прибыли.

Рост торговли бессрочными контрактами сопровождается появлением нового поколения бирж, таких как Drift и Hyperliquid. Объем торгов деривативами на последней вырос на 420%: до $2,93 трлн в 2025 году по сравнению с предыдущим годом, согласно данным DefiLlama, которые приводит FT.

В США криптобессрочные контракты пока не разрешены для торговли. Новый глава американского регулятора деривативов Майкл Селиг заявил о планах одобрить их в ближайшие недели, напоминает издание.