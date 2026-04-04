Объем подозрительных финансовых операций вырос более чем в четыре раза за 2025 год

В 2025 году объем финансовых операций, подозреваемых в легализации доходов, вырос более чем в четыре раза и достиг 272,7 млрд грн (против 62,6 млрд грн годом ранее). Ведомство заявляет о массовом раскрытии налоговых злоупотреблений, схем дробления бизнеса и транзакций через подставных лиц. Однако эти рекордные цифры отражают лишь материалы, переданные в правоохранительные органы, а не доказанные в судах преступления или реально возвращенные в бюджет средства. Об этом сообщает глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Филипп Пронин.

Внедрение алгоритмов вместо увеличения штата

Официальная позиция службы заключается в том, что существенный рост статистических показателей в 2025 году произошёл без увеличения общего числа сотрудников. Повысить эффективность якобы удалось благодаря увеличению доли аналитиков в штате, расширению доступа к базам данных, а также автоматизации процессов и алгоритмическому анализу.

Также в ведомстве отмечают изменение подходов к взаимодействию с субъектами первичного финансового мониторинга (банками и финансовыми компаниями) — от выборочных проверок произошел переход к системному анализу массивов данных. Согласно отчетности, за год было проведено 1441 финансовое расследование, что на 37% больше показателей предыдущего года. Утверждается, что внутренняя кадровая реформа позволила почти удвоить количество ежемесячных расследований. Заявленный уровень «эффективности» составляет 97% — именно такая доля переданных материалов привела к открытию новых уголовных производств или была приобщена к уже существующим делам.

Налоговые махинации и конверсионные центры

Наибольший скачок в отчетности касается налоговых правонарушений. Сумма финансовых операций по переданным делам в этой сфере достигла 178,3 млрд грн. Это почти в 13 раз превышает показатели 2024 года (тогда речь шла о сумме в 13,9 млрд грн).

Отдельной строкой выделены махинации вокруг конвертационных центров и так называемых «скруток» (схем незаконного возмещения или уклонения от уплаты НДС). По этому профилю финансовая разведка выявила сомнительных операций на 76,5 млрд грн, что в 5,5 раза больше прошлогодних объемов.

Теневой банкинг: «дропы» и дробление бизнеса

Значительная часть усилий аналитиков была направлена на схемы с использованием транзитных счетов физических лиц («дропов») и искусственное разделение среднего и крупного бизнеса с целью минимизации налогов.

«Дроп-схемы»: проанализировано более 29 тысяч банковских счетов в 47 финансовых учреждениях. Зафиксировано операций на сумму 30,81 млрд грн. Всего в этих схемах выявлено 64 411 причастных лиц.

«Фрагментация бизнеса»: проверено более 2 900 счетов в 22 банках. Сумма сомнительных операций составила 12,52 млрд грн с участием 3 411 человек.

Оборонная промышленность, бюджет и энергетический сектор

Отчетность Госфинмониторинга также фиксирует многократное увеличение выявленных подозрительных потоков в государственном секторе и критически важных отраслях:

Оборонная сфера: выявлено транзакций на сумму 40,86 млрд грн (рост в 9,5 раза по сравнению с 2024 годом).

Коррупционные правонарушения: зафиксировано операций на сумму 48,8 млрд грн (рост в 3,5 раза).

Бюджетные средства: объем подозрительных транзакций достиг 43,84 млрд грн (рост в 3,2 раза).

Энергетика: выявлено сделок на сумму 5,25 млрд грн (рост в 3 раза).

Кроме того, в рамках борьбы с финансированием терроризма и коллаборационистской деятельностью ведомство подготовило 110 материалов.