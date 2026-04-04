Объем подозрительных финансовых операций вырос более чем в четыре раза за 2025 год

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 апреля 2026, 10:15 Читати українською

Объем подозрительных финансовых операций вырос более чем в четыре раза за 2025 год

В 2025 году объем финансовых операций, подозреваемых в легализации доходов, вырос более чем в четыре раза и достиг 272,7 млрд грн (против 62,6 млрд грн годом ранее). Ведомство заявляет о массовом раскрытии налоговых злоупотреблений, схем дробления бизнеса и транзакций через подставных лиц. Однако эти рекордные цифры отражают лишь материалы, переданные в правоохранительные органы, а не доказанные в судах преступления или реально возвращенные в бюджет средства. Об этом сообщает глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Филипп Пронин.

In 2025 году объем финансовых операций, подозреваемых в легализации доходов, вырос более чем в четыре раза и достиг 272,7 млрд грн (против 62,6 млрд грн годом ранее).

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Внедрение алгоритмов вместо увеличения штата

Официальная позиция службы заключается в том, что существенный рост статистических показателей в 2025 году произошёл без увеличения общего числа сотрудников. Повысить эффективность якобы удалось благодаря увеличению доли аналитиков в штате, расширению доступа к базам данных, а также автоматизации процессов и алгоритмическому анализу.

Также в ведомстве отмечают изменение подходов к взаимодействию с субъектами первичного финансового мониторинга (банками и финансовыми компаниями) — от выборочных проверок произошел переход к системному анализу массивов данных. Согласно отчетности, за год было проведено 1441 финансовое расследование, что на 37% больше показателей предыдущего года. Утверждается, что внутренняя кадровая реформа позволила почти удвоить количество ежемесячных расследований. Заявленный уровень «эффективности» составляет 97% — именно такая доля переданных материалов привела к открытию новых уголовных производств или была приобщена к уже существующим делам.

Налоговые махинации и конверсионные центры

Наибольший скачок в отчетности касается налоговых правонарушений. Сумма финансовых операций по переданным делам в этой сфере достигла 178,3 млрд грн. Это почти в 13 раз превышает показатели 2024 года (тогда речь шла о сумме в 13,9 млрд грн).

Отдельной строкой выделены махинации вокруг конвертационных центров и так называемых «скруток» (схем незаконного возмещения или уклонения от уплаты НДС). По этому профилю финансовая разведка выявила сомнительных операций на 76,5 млрд грн, что в 5,5 раза больше прошлогодних объемов.
Теневой банкинг: «дропы» и дробление бизнеса

Значительная часть усилий аналитиков была направлена на схемы с использованием транзитных счетов физических лиц («дропов») и искусственное разделение среднего и крупного бизнеса с целью минимизации налогов.

  • «Дроп-схемы»: проанализировано более 29 тысяч банковских счетов в 47 финансовых учреждениях. Зафиксировано операций на сумму 30,81 млрд грн. Всего в этих схемах выявлено 64 411 причастных лиц.
  • «Фрагментация бизнеса»: проверено более 2 900 счетов в 22 банках. Сумма сомнительных операций составила 12,52 млрд грн с участием 3 411 человек.

Оборонная промышленность, бюджет и энергетический сектор

Отчетность Госфинмониторинга также фиксирует многократное увеличение выявленных подозрительных потоков в государственном секторе и критически важных отраслях:

  • Оборонная сфера: выявлено транзакций на сумму 40,86 млрд грн (рост в 9,5 раза по сравнению с 2024 годом).
  • Коррупционные правонарушения: зафиксировано операций на сумму 48,8 млрд грн (рост в 3,5 раза).
  • Бюджетные средства: объем подозрительных транзакций достиг 43,84 млрд грн (рост в 3,2 раза).
  • Энергетика: выявлено сделок на сумму 5,25 млрд грн (рост в 3 раза).

Кроме того, в рамках борьбы с финансированием терроризма и коллаборационистской деятельностью ведомство подготовило 110 материалов.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
youknow
youknow
4 апреля 2026, 11:07
#
Створили «правила» і згідно з цими правилами:«Обсяг підозрілих фінансових операцій зріс у понад чотири рази за 2025 рік». кому це вигідно, які цілі?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
