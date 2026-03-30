Нацбанк обнародовал новые котировки гривны на вторник, 31 марта, в парах с долларом, евро, злотым и другими валютами. Согласно данным на сайте НБУ, гривна укрепляется.
НБУ определил, какими будут курсы валют в последний день марта
Курс доллара
На вторник НБУ установил следующий курс доллара: 43,80 грн. Это на 4 копейки меньше, чем в понедельник (43,84).
Исторический максимум доллара: 44,16 (13.03.2026).
Курс евро
В то же время курс евро на вторник был установлен на отметке 50,31 грн, что на 18 копеек меньше, чем в понедельник (50,49).
Исторический максимум евро: 51,26 (18.02.26).
Курс злотого
Официальный курс польского злотого на вторник: 11,78 грн (в понедельник курс составлял 11,73 грн).
Источник: Минфин
