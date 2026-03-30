30 марта 2026, 18:41 Читати українською

Миллиардер Билл Акман призывает покупать акции, пока они дешевы

В то время как американский фондовый рынок переживает худший старт года в своей истории, а акции крупнейших корпораций стремительно теряют в цене, основатель хедж-фонда Pershing Square Билл Акман призывает инвесторов массово скупать активы. Финансист советует не доверять прессе, игнорировать объективную рыночную статистику и делать ставку на обогащение благодаря геополитике.

Обещания «мирных дивидендов»

В своем публичном обращении Акман утверждает, что сейчас наступил «один из лучших моментов за долгое время для покупки качественных активов», поскольку самые качественные компании в мире якобы торгуются по чрезвычайно низким ценам. Он призывает розничных инвесторов «игнорировать основные СМИ» и «игнорировать медведей» (участников рынка, которые объективно указывают на нисходящий тренд). Свой оптимизм миллиардер обосновывает специфическим видением международной ситуации: по его мнению, мир наблюдает за «одной из самых односторонних войн в истории, которая закончится хорошо для США и мира», что должно принести экономике масштабные «мирные дивиденды».

Что на самом деле скрывается за «невероятно низкими ценами»

Заявления руководителя хедж-фонда выглядят совершенно оторванными от катастрофической технической картины на Уолл-стрит. Напомним, что индекс S&P 500 движется к самому значительному месячному падению с сентября 2022 года, а из первых 12 недель текущего года лишь три завершились в плюсе.

То, что Акман называет «скидками», является следствием резкого раздувания пузыря в секторе «Великолепной семерки» (Mag7), который ранее искусственно поддерживал рынок:

  • Акции Microsoft обвалились на 34% и впервые за 13 лет пробили вниз ключевую 200-недельную скользящую среднюю.
  • Акции Meta упали на 31%, опустившись ниже 200-дневной линии с самым значительным отклонением со времени кризиса 2022 года.
  • Tesla потеряла 25%, а Google и Amazon — по 20%.
  • Nvidia (-19%) вообще утратила премию за лидерство в сфере искусственного интеллекта: впервые за более чем 10 лет компания торгуется на уровне, равном или ниже среднего показателя S&P 500 по прогнозируемому коэффициенту P/E.

Конфликт интересов и история манипуляций эмоциями

Призывы Билла Акмана следует оценивать исключительно через призму структуры его собственного портфеля. Согласно данным последних отчетов, представленных Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), значительная часть капитала его фонда Pershing Square сконцентрирована именно в тех технологических гигантах, которые сейчас тянут рынок на дно: Amazon, Alphabet (Google) и Meta.

Кроме того, у этого финансиста богатая история использования публичных заявлений для манипулирования настроениями толпы. Наиболее показательным стал эпизод в марте 2020 года в начале пандемии COVID-19. Тогда Акман выступил в прямом эфире телеканала CNBC, эмоционально заявляя, что «приближается ад», чем спровоцировал еще более глубокую панику и распродажу на рынке. Впоследствии выяснилось, что накануне эфира он сделал ставку против корпоративных облигаций на 27 млн долларов. Посеяв панику, он зафиксировал невероятную прибыль в 2,6 млрд долларов, после чего мгновенно сменил риторику на позитивную и начал призывать скупать акции. Нынешний призыв «игнорировать СМИ» является классическим приемом для формирования выгодного ему информационного фона.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
