Оператор лотерей «Патриот» обжалует решение регулятора

АО «Патриот» обжалует решение регулятора об аннулировании лицензии в установленном порядке. Об этом говорится в сообщении оператора.

Позиция компании

Компания считает это решение неправомерным, а предъявленные обвинения безосновательными. Они основываются на недостоверной информации, не имеющей ничего общего с действительными обстоятельствами.

АО «Патриот» осуществляет деятельность в соответствии с действующим законодательством Украины, работает открыто и прозрачно. Структура собственности компании публичная, а конечным бенефициарным собственником является гражданин Украины.

Компания рассчитывает на объективный и справедливый пересмотр решения регулятора в судебном порядке.

Предыстория

Как писал «Минфин», регулятор игорного бизнеса PlayCity официально прекратил действие лицензии оператора лотерей «Патриот» из-за несоответствия конечному владельцу бенефициарного законодательным требованиям.

Основанием для аннулирования лицензии стала информация, предоставленная Государственным бюро расследований.