FinAwards 2026: какой банк был признан «народным»

В номинации «Народный банк», по версии премии FinAwards 2026, победил А-Банк . Об этом было объявлено во время церемонии награждения победителей премии в пятницу, 27 марта.

Второе место — monobank, а третье место занял Глобус банк. В первую пятерку также вошли Альянс Банк и Юнекс Банк.

Рейтинг составляется на основе отзывов посетителей сайта «Минфина» о качестве обслуживания в банках.

О премии

FinAwards 2026 — это ежегодная премия, которая проводится уже 9-й год подряд. Учредителями премии являются финансовое издание «Минфин» и Finance.ua.

Каждый раз FinAwards становится центром внимания для всех, кто работает в финансовой сфере. Это момент, когда отмечают лучших профессионалов финансового сектора Украины и финансовые продукты, выражая свое уважение к их достижениям.