Что изменится для украинцев в Польше с 1 апреля

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
29 марта 2026, 15:15 Читати українською

Что изменится для украинцев в Польше с 1 апреля

С 1 апреля 2026 г. в странах ЕС начинают действовать обновленные правила для лиц с временной защитой, которые повлияют и на украинцев в Польше. Изменения касаются, прежде всего, условий пребывания, перехода на долгосрочные разрешения и проверки статуса в разных странах, пишет Inpoland.net.pl.

С 1 апреля 2026 г.

Что изменится с 1 апреля

В Польше ключевым изменением становится переход из статуса PESEL UKR на специальное разрешение CUKR, которое дает право легального проживания сроком до трех лет. Польские власти подтвердили эту модель как основной путь для украинцев после длительного пребывания в стране.

Представление заявлений будет происходить исключительно в электронной форме через государственный портал MOS, бумажные документы приниматься не будут.

Как получить статус

Для получения разрешения CUKR необходимо выполнить несколько условий: иметь непрерывный статус UKR не менее 365 дней, сохранять его по состоянию на 4 июня 2025 г. и на момент подачи заявки, а также подать документы не ранее чем через 30 дней после въезда в Польшу.

В случае сомнений в непрерывности статуса рекомендуется обратиться в местные органы социальной поддержки или профильные организации.

В то же время заявителям советуют заблаговременно проверить свои данные и подготовить документы, поскольку несоблюдение условий может осложнить получение вида на жительство.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
29 марта 2026, 15:28
Погода, станет теплее!
Все кто хотел уже с «картой побуту» и их эти нововведения не касаются.
