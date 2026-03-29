Что изменится для украинцев в Польше с 1 апреля

С 1 апреля 2026 г. в странах ЕС начинают действовать обновленные правила для лиц с временной защитой, которые повлияют и на украинцев в Польше. Изменения касаются, прежде всего, условий пребывания, перехода на долгосрочные разрешения и проверки статуса в разных странах, пишет Inpoland.net.pl.

Что изменится с 1 апреля

В Польше ключевым изменением становится переход из статуса PESEL UKR на специальное разрешение CUKR, которое дает право легального проживания сроком до трех лет. Польские власти подтвердили эту модель как основной путь для украинцев после длительного пребывания в стране.

Представление заявлений будет происходить исключительно в электронной форме через государственный портал MOS, бумажные документы приниматься не будут.

Как получить статус

Для получения разрешения CUKR необходимо выполнить несколько условий: иметь непрерывный статус UKR не менее 365 дней, сохранять его по состоянию на 4 июня 2025 г. и на момент подачи заявки, а также подать документы не ранее чем через 30 дней после въезда в Польшу.

В случае сомнений в непрерывности статуса рекомендуется обратиться в местные органы социальной поддержки или профильные организации.

В то же время заявителям советуют заблаговременно проверить свои данные и подготовить документы, поскольку несоблюдение условий может осложнить получение вида на жительство.