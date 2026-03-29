Швейцарское село Альбинен предлагает до 27 тысяч евро за переезд, но с жесткими условиями

Швейцария предлагает финансовое вознаграждение за переезд — однако воспользоваться этой возможностью смогут далеко не все. Речь идет о населенном пункте Albinen, где местные власти пытаются остановить отток населения и привлечь новых жителей, пишет Visitukraine.today.

Почему Швейцария платит за переезд в деревню Albinen

Деревня Albinen расположена в швейцарских Альпах и насчитывает около 260 жителей. Из-за постепенного сокращения населения власти решили предложить финансовые стимулы для тех, кто готов переехать и поселиться здесь на постоянной основе.

Размер выплаты составляет примерно 25 000 швейцарских франков на человека (около 27 665 евро). Идея проста: привлечь молодые семьи и активных людей, которые смогут поддержать жизнь общества.

По словам тревел-блогера Бена Морриса, посетившего Albinen, село выглядит как «открытка» с горами, зелеными холмами и традиционной застройкой. В то же время он описывает его как очень тихое место, почти безлюдное.

Какие условия нужно выполнить, чтобы получить выплату

Несмотря на привлекательную сумму получить деньги непросто. У программы есть четкие требования:

необходимо купить, построить или полностью отремонтировать жилье;

стоимость недвижимости должна составлять не менее 200 000 швейцарских франков;

жилье должно быть основным местом жительства, а не сезонной недвижимостью;

нужно прожить в деревне не менее 10 лет.

Таким образом, финансовая помощь фактически является долгосрочной инвестицией в жизнь в общине, а не скорым способом получить деньги.

Кто может подать заявку?

Программа также предусматривает ряд ограничений для кандидатов:

возраст — до 45 лет;

наличие швейцарского гражданства или постоянного вида на жительство (категория C).

Несмотря на громкие заголовки о «деньгах за переезд», условия программы делают ее доступной только для ограниченного круга людей. Высокий порог инвестиций в жилье, требование проживать 10 лет и юридические ограничения фактически отсекают большинство потенциальных кандидатов.

Для украинцев, рассматривающих переезд в Европу, важно внимательно оценивать подобные программы.