українська
29 марта 2026, 12:38 Читати українською

Швейцарское село Альбинен предлагает до 27 тысяч евро за переезд, но с жесткими условиями

Швейцария предлагает финансовое вознаграждение за переезд — однако воспользоваться этой возможностью смогут далеко не все. Речь идет о населенном пункте Albinen, где местные власти пытаются остановить отток населения и привлечь новых жителей, пишет Visitukraine.today.

Почему Швейцария платит за переезд в деревню Albinen

Деревня Albinen расположена в швейцарских Альпах и насчитывает около 260 жителей. Из-за постепенного сокращения населения власти решили предложить финансовые стимулы для тех, кто готов переехать и поселиться здесь на постоянной основе.

Размер выплаты составляет примерно 25 000 швейцарских франков на человека (около 27 665 евро). Идея проста: привлечь молодые семьи и активных людей, которые смогут поддержать жизнь общества.

По словам тревел-блогера Бена Морриса, посетившего Albinen, село выглядит как «открытка» с горами, зелеными холмами и традиционной застройкой. В то же время он описывает его как очень тихое место, почти безлюдное.

Какие условия нужно выполнить, чтобы получить выплату

Несмотря на привлекательную сумму получить деньги непросто. У программы есть четкие требования:

  • необходимо купить, построить или полностью отремонтировать жилье;
  • стоимость недвижимости должна составлять не менее 200 000 швейцарских франков;
  • жилье должно быть основным местом жительства, а не сезонной недвижимостью;
  • нужно прожить в деревне не менее 10 лет.

Таким образом, финансовая помощь фактически является долгосрочной инвестицией в жизнь в общине, а не скорым способом получить деньги.

Кто может подать заявку?

Программа также предусматривает ряд ограничений для кандидатов:

  • возраст — до 45 лет;
  • наличие швейцарского гражданства или постоянного вида на жительство (категория C).

Несмотря на громкие заголовки о «деньгах за переезд», условия программы делают ее доступной только для ограниченного круга людей. Высокий порог инвестиций в жилье, требование проживать 10 лет и юридические ограничения фактически отсекают большинство потенциальных кандидатов.

Для украинцев, рассматривающих переезд в Европу, важно внимательно оценивать подобные программы.

Роман Мирончук
Комментарии - 6

GrugoriyHoland
29 марта 2026, 12:59
Оце здобули при Зелених , хто згоден -підтримуй ©
norma3
29 марта 2026, 13:11
Ви хоч прочитали про що йдеться розмова?))))
GrugoriyHoland
29 марта 2026, 13:17
Оце здобули при Зелених, хто згоден -підтримуй (c)
Ти що, не згоден? ©
kadaad1988
29 марта 2026, 13:56
Да прикольные условия: купи развалюху за 200 тыс. евро, а потом еще столько же вложи в ее ремонт…
GrugoriyHoland
29 марта 2026, 14:58
Это еще *** … Вот север Франции на уровне местных муниципалитетов и не такое придумывает…
Или убогие районы Греции…
И самое страшное, что сейчас эта мода перекинется на страны которые по определению никому не интересны.
dnepr2022dnepr
29 марта 2026, 15:55
Ну нет, за 200 тысяч лучше купить крутую квартиру в хорошем городе где и низкий уровень безработицы.
