Гетманцев готовит законопроект о налоге на прибыль для банков 50% в 2027 году

Глава Налогового комитета Даниил Гетманцев готовит к предоставлению законопроект о продлении налогообложения прибыли банков в 2027 году по ставке 50%. По его словам, в случае поддержки это необходимо сделать в первой половине года. Об этом он написал в телеграмм-канале.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Позиция Гетманцева

«Мы должны учитывать позицию Конституционного Суда по соблюдению разумных сроков и избегать внезапных изменений в налогообложении.

Моя позиция последовательна и ясна. Наибольшим источником банковской прибыли сейчас являются не инновации, повышение эффективности или существенное расширение программ кредитования бизнеса и населения, а безрисковые операции с государственными ценными бумагами, которые используются для связывания банковской ликвидности. Эта ситуация никуда не денется в ближайшее время. Поэтому налог нужно продолжать. Все, что мы собираем налогами, идет на армию.

Еще раз подчеркну, я с большим уважением отношусь к банковскому сообществу. Конечно — это, прежде всего, бизнес, целью которого является получение прибыли. Со своей стороны Комитет делал все возможное, чтобы поддержать банковский бизнес во время войны.

Сейчас аргументы в пользу продолжения повышенной ставки на сверхприбыли банков для меня очевидны, но как и в прошлом году я готов к профессиональной дискуссии с регулятором, профильными ассоциациями, банками", — подытожил он.

Напомним

3 декабря 2025 года Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 14097, предусматривающий повышение ставки налога на прибыль для банков до 50% на 2026 год.