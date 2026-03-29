FinAwards 2026: какой банк победил в номинации «Лучшая кредитная карта»

В номинации «Лучшая кредитная карта » по версии премии FinAwards 2026 победил банк ПУМБ со своей картой «Всеможу». Об этом было объявлено во время церемонии награждения победителей премии в пятницу, 27 марта.

Второе место — черная карта monobank, а третье место заняла кредитная карта «Универсальная» от Приватбанка.

Всего в этой номинации участвовали 18 банков.

О премии

FinAwards 2026 — это ежегодная премия, которая проводится уже 9-й год подряд. Учредителями премии являются финансовое издание «Минфин» и Finance.ua.

Каждый раз FinAwards становится центром внимания для всех, кто работает в финансовой отрасли. Это момент, когда отмечают лучших профессионалов финансового сектора Украины и финансовые продукты, выражая свое уважение к их достижениям.