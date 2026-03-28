Правительство планирует повышать налоги: депутат Железняк раскрыл детали

Правительство пересмотрело формат налоговых изменений, которые еще накануне планировали оформить как единый законопроект. Вместо так называемого one big beautiful bill решено подать сразу три отдельных документа. Об этом написал первый заместитель главы налогового комитета Ярослав Железняк.

Как будут повышать налоги

Речь идет о таких инициативах:

введение изменений для цифровых платформ;

повышение военного сбора до 5%;

отмена льгот на международные почтовые отправления (для этого также потребуются изменения в Таможенный кодекс).

«В то же время вопрос внедрения НДС для ФОП пока отложен. Правительство попытается убедить МВФ отказаться от этого требования.

Подать законопроекты могут уже в ближайшие дни — не исключено даже сегодня. Разбирательство в парламенте предварительно планируют на 7−9 апреля", — написал Железняк.

По его словам, однако, процедура может затянуться. Согласно регламенту, народные депутаты имеют 14 дней на представление альтернативных законопроектов. Это означает, что каждый из трех документов придется отдельно:

Таким образом, для продвижения инициатив понадобится не менее трех голосований по каждому законопроекту.

Железняк говорит, что без политического консенсуса даже первый этап — включение в повестку дня может оказаться проблемным, что рискует затянуть рассмотрение налоговых изменений в парламенте