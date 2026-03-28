С 1 марта 2026 года Пенсионным фондом Украины проведена индексация пенсий: минимальный размер повышения составил 100 грн, максимальный — 2 595 грн. Об этом говорится в сообщении Фонда.
Кому и на сколько повысили пенсии с марта — данные ПФУ
Кому повысили пенсии
По оперативным данным, с 1 марта 2026 размеры пенсий повышены для 9,5 миллиона человек.
Средний размер увеличения составил 648,93 грн.
После проведенных перерасчетовсредний размер пенсии в марте 2026 составляет 7 137,26 грн.
Источник: Минфин
