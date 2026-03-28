Налоговая анонсировала запуск новых налоговых сервисов в «Дии»

Государственная налоговая служба совместно с Минцифры скоро запустят в Дии ряд новых налоговых сервисов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

Что известно

«Проект, над которым активно работаем вместе с Минцифры, — налоги в „Дии“. И уже в ближайшее время планируем запустить первые услуги», — отметила глава ГНС Леся Карнаух во время общения с бизнесом Кировоградщины в Кропивницком.

По ее словам, каждый плательщик будет иметь в «Дии» удобные налоговые сервисы.