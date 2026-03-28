Государственная налоговая служба совместно с Минцифры скоро запустят в Дии ряд новых налоговых сервисов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.
Налоговая анонсировала запуск новых налоговых сервисов в «Дии»
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Что известно
«Проект, над которым активно работаем вместе с Минцифры, — налоги в „Дии“. И уже в ближайшее время планируем запустить первые услуги», — отметила глава ГНС Леся Карнаух во время общения с бизнесом Кировоградщины в Кропивницком.
По ее словам, каждый плательщик будет иметь в «Дии» удобные налоговые сервисы.
В частности, возможность подать декларацию о доходах, уплатить налоги в один клик, получить налоговое уведомление-решение, сделать сверку по объекту налогообложения
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Комментарии