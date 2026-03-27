27 марта 2026, 19:26 Читати українською

Норвегия отменяет коллективную защиту для украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет

Правительство Норвегии приняло решение о существенном усилении правил приема беженцев из Украины. Теперь мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, за определенными исключениями, больше не будут получать автоматическую временную коллективную защиту в стране. Об этом говорится в официальном прессрелизе правительства от 27 марта.

Причины ограничений

Министр юстиции и общественной безопасности Астри Ос-Гансен пояснила, что такой шаг обусловлен чрезмерным давлением на муниципалитеты, нехваткой жилья и необходимостью сбалансировать количество беженцев по сравнению с другими странами Северной Европы.

«С осени 2025 года в Норвегию прибыло слишком много людей, особенно молодых мужчин. Мы считаем важным, чтобы как можно больше людей оставалось в Украине, способствовали борьбе за независимость и поддерживали функционирование украинского общества», — заявила Ос-Гансен.

Как будут работать новые правила

Изменение регламента означает, что мужчины мобилизационного возраста не будут проходить по упрощенной групповой процедуре.

Те, кто будет подавать заявление в убежище, будут проходить стандартную индивидуальную процедуру. Однако практика миграционных органов показывает, что очень мало лиц этой категории получают защиту на индивидуальных основаниях.

Изменения вступают в силу в ближайшее время.

Кто остается под защитой (исключения)

Ужесточение правил не касается тех, кто уже получил вид на жительство в Норвегии раньше. Также исключения предусмотрены для:

  • Несовершеннолетних и мужчин старше 60 лет.
  • Лиц, которые по состоянию здоровья официально освобождены от военной службы или не способны к ней.
  • Пациентов, эвакуированных по программе Medevac.
  • Родителей-одиночек, которые самостоятельно ухаживают за детьми в Норвегии.

Правительство Норвегии подчеркнуло, что цель этих шагов — стимулировать уже находящихся в стране украинцев к более активному трудоустройству и самообеспечению, одновременно уменьшая привлекательность Норвегии как «социального магнита» для новых волн миграции.

Роман Мирончук
Комментарии - 7

BigBend
27 марта 2026, 19:59
Чоловіки 18−60 у вас третій сорт, якщо вони не муслімт, виходить.
JWT
27 марта 2026, 20:07
Я вже тут писав, чим довше війна і більші ризики для вестернів тим більше вони будуть обмежувати прихисток чоловіків, наступний етап — примусове повернення. Вестерни не будуть воювати, тому ми ніколи не будемо в НАТО, ми буферна країна і відповідне до нас відношення. Через це і членство в ЄС, якщо і буде, то обмежене, без захисту та з лімітами на торгівлю.
Aleksandr09
27 марта 2026, 22:08
Согласен на все сто.
Aleksandr09
27 марта 2026, 20:12
Прибедняются, но при этом практически удвоили на 2026 год средства на войну в Украине до 9 млрд долл. (На содержание беженцев тратится примерно 3млрд). «Ми вважаємо важливим, щоб якомога більше людей залишалися в Україні,» — Тут ни для кого не секрет, что негласно закрытие границ и насильная мобилизация оплачиваются ЕС.
roman731
27 марта 2026, 21:45
Всё верно, конечно они в курсе, что чудит зеленая влада, ведь она чудит в их интересах. Выгнали кого можно в ЕС, уже поток подиссяк, теперь пора попугать людей в стиле депутата Сейма Латвии Висвалдиса Лациса «нам нужно, чтобы вы знали своё место».
Aleksandr09
27 марта 2026, 22:06
Да, назад маловероятно что кого-то погонят, но именно показать «место», я бы даже сказал «предопределение», тк посыл направлен в тч, а вероятнее всего что в первую очередь, тем кто заперт внутри Украины.
kadaad1988
27 марта 2026, 22:24
Давно пора так сделать по всей Европе!
