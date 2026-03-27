Норвегия отменяет коллективную защиту для украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет

Правительство Норвегии приняло решение о существенном усилении правил приема беженцев из Украины. Теперь мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, за определенными исключениями, больше не будут получать автоматическую временную коллективную защиту в стране. Об этом говорится в официальном прессрелизе правительства от 27 марта.

Причины ограничений

Министр юстиции и общественной безопасности Астри Ос-Гансен пояснила, что такой шаг обусловлен чрезмерным давлением на муниципалитеты, нехваткой жилья и необходимостью сбалансировать количество беженцев по сравнению с другими странами Северной Европы.

«С осени 2025 года в Норвегию прибыло слишком много людей, особенно молодых мужчин. Мы считаем важным, чтобы как можно больше людей оставалось в Украине, способствовали борьбе за независимость и поддерживали функционирование украинского общества», — заявила Ос-Гансен.

Как будут работать новые правила

Изменение регламента означает, что мужчины мобилизационного возраста не будут проходить по упрощенной групповой процедуре.

Те, кто будет подавать заявление в убежище, будут проходить стандартную индивидуальную процедуру. Однако практика миграционных органов показывает, что очень мало лиц этой категории получают защиту на индивидуальных основаниях.

Изменения вступают в силу в ближайшее время.

Кто остается под защитой (исключения)

Ужесточение правил не касается тех, кто уже получил вид на жительство в Норвегии раньше. Также исключения предусмотрены для:

Несовершеннолетних и мужчин старше 60 лет.

Лиц, которые по состоянию здоровья официально освобождены от военной службы или не способны к ней.

Пациентов, эвакуированных по программе Medevac.

Родителей-одиночек, которые самостоятельно ухаживают за детьми в Норвегии.

Правительство Норвегии подчеркнуло, что цель этих шагов — стимулировать уже находящихся в стране украинцев к более активному трудоустройству и самообеспечению, одновременно уменьшая привлекательность Норвегии как «социального магнита» для новых волн миграции.