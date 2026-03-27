27 марта 2026, 14:33

Укрпочта обжалует в суде штраф НБУ на 255 000 грн

Национальный оператор почтовой связи АО «Укрпочта» официально подтвердил получение решения НБУ о наложении штрафных санкций. Несмотря на то, что компания уже уплатила штраф в полном объеме, она категорически не согласна с позицией регулятора и готовит судебный иск.

Суть конфликта

По словам Укрпочты, Нацбанк наложил штраф за невыполнение очевидно незаконного требования, поскольку она предусматривала предоставление информации и документов, не относящихся к сфере деятельности НБУ и относящихся к компетенции акционера АО «Укрпочта» — Министерства развития общин и территорий Украины. В частности, речь идет о конференционных обсуждениях по формату и путям предоставления почтовых услуг во время полномасштабного вторжения.

Угроза независимому управлению

«Фактически речь идет о попытке установить контроль над независимым наблюдательным советом Укрпочты. Позиция НБУ игнорирует то, что Укрпочта прежде всего является национальным почтовым оператором, а деятельность по переводу средств на основании лицензии НБУ является для компании дополнительным, а не основным видом деятельности», — заявили в компании.

Укрпочта расценивает такие требования Национального банка как вмешательство в независимую деятельность органов корпоративного управления, в частности, наблюдательных советов, и как попытку подменить корпоративное управление регуляторным давлением.

«Такой подход неприемлем и свидетельствует об опасном расширении регуляторного мандата в сферу корпоративного управления. Он также создает опасный прецедент для всех компаний, в которых функционируют независимые органы корпоративного управления», — добавили в Укрпочте.

Компания рассматривает эту ситуацию не как технический спор по документам, а как принципиальную попытку вмешательства в независимость корпоративного управления в Украине, и будет отстаивать эту позицию в суде.

Напомним

«Минфин» писал, что Национальный банк Украины наложил штраф на Укрпочту в размере 255 000 гривен из-за несоблюдения требований законодательства, регулирующего платежные услуги. Соответствующее решение Комитет по надзору и регулированию деятельности банков принял 16 марта.

Основным нарушением стало непредставление информации и документов (или их копий) по запросу Национального банка.

Согласно выводам НБУ, Укрпочта не предоставила необходимые данные в установленные сроки, чем нарушила требования закона Украины «О платежных услугах». Регулятор отмечает, что предоставление такой отчетности является обязательным условием для прозрачного функционирования платежной инфраструктуры.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
