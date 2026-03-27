Цены на нефть снижаются на фоне переговоров с Ираном, но остаются высокими

В пятницу, 27 марта, мировые цены на нефть незначительно снизились и могут завершить неделю в красной зоне. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп продлил еще на 10 дней паузу в ударах по энергетическим объектам Ирана. В то же время инвесторы остаются напряженными, ведь быстрое урегулирование конфликта выглядит маловероятным, сообщает Reuters.

Цены на нефть

По состоянию на утро пятницы, цены на эталонные сорта нефти стабилизировались после волатильной предыдущей сессии:

Brent: снизилась на 4 цента до $107,97 за баррель.

WTI: упала на 40 центов до $94,08 за баррель.

Несмотря на недельное понижение (WTI потеряло 4,6%, а Brent — 4%), общий тренд остается восходящим. После того, как США и Израиль нанесли удары по Ирану 28 февраля, сорт WTI подорожал на 40%, а Brent — более чем на 48%.

Факторы воздействия

Хотя Трамп перенес дедлайн для Ирана на 6 апреля (требуя открыть Ормузский пролив под угрозой уничтожения инфраструктуры), США продолжают наращивать военное присутствие. В настоящее время Белый дом рассматривает возможность использования наземных сил для захвата стратегического нефтяного хаба Ирана — острова Харг.

Между тем, переговорный процесс заходит в тупик: иранские чиновники назвали предложение США из 15 пунктов «односторонним и несправедливым».

Масштабы кризиса

Международное энергетическое агентство (МЭА) описывает текущую ситуацию как беспрецедентную. Война вывела из глобального рынка 11 миллионов баррелей нефти в сутки. По оценкам МЭА, этот кризис масштабнее обоих нефтяных шоков 1970-х годов и влияния российско-украинской войны на рынок газа вместе взятые.

Прогнозы аналитиков: два сценария

Эксперты Macquarie Group выделяют два противоположных пути развития событий:

Оптимистичный: Если конфликт начнет сворачиваться в ближайшее время, цены скоро упадут до докризисного уровня.

Пессимистический: Если война затянется до конца июня, стоимость барреля может взлететь до $200.

«С каждым днем давление на рынок растет. Страны Азии уже начали распаковывать свои стратегические резервы и готовятся к корректировке спроса», — говорит Мукеш Сахдев, генеральный директор консалтинговой компании XAnalysts.