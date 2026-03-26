Банки ввезли $1,7 млрд наличной валюты: в марте ожидается спад из-за проблем с логистикой

За два месяца 2026 года украинские банки ввезли в страну наличную валюту на общую сумму $1,7 млрд. Несмотря на стабильные показатели начала года, в марте ожидается проседание объемов из-за логистических преград на европейских маршрутах. Об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин на своей странице в Facebook.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Структура и объемы завоза

Показатели января и февраля ($0,8 млрд и $0,91 млрд соответственно) аналитик называет умеренными — они соразмерны уровню 2023 года, однако уступают объемам 2024−2025 годов.

Валютная корзина наличных:

Доллар США — 64%;

Евро — 34%;

Другие валюты и золото — 2%.

В то же время за этот же период банки вывезли из страны наличные деньги на $407 млн в эквиваленте, где 93% пришлось на американскую валюту.

Логистический тупик

Сейчас все наличные деньги попадают в Украину исключительно наземным путем (до полномашстабного вторжения завозили самолетами). Сегодня среди коммерческих банков только государственный Ощадбанк имеет действующую лицензию для перевозки валюты по территории ЕС. После инцидента в Венгрии в начале марта этого года Ощадбанк полностью остановил перевозку через Венгрию и ищет другие пути перевозки валюты.

Напомним

«Минфин» писал, что Ощадбанк полностью прекратил транспортировку иностранных наличных из европейских стран из-за беспрецедентного ареста своих инкассаторских автомобилей венгерскими правоохранителями. Дефицит валюты на внутреннем рынке перекрывается исключительно за счет резервов центробанка.