НБУ утвердил план интеграции финансового сектора в ЕС

Национальный банк Украины официально одобрил внутренний План мер по европейской интеграции. Этот документ становится ключевой дорожной картой для полной синхронизации украинского финансового законодательства с нормами Европейского Союза. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Главная цель

Украина поставила амбициозный дедлайн: привести национальную нормативную базу в соответствие с требованиями ЕС до конца 2027 года. План НБУ является составной частью общегосударственной программы адаптации и охватывает ключевые сферы:

Банковский сектор и страхование: внедрение европейских стандартов надзора и устойчивости.

Цифровые финансы: регулирование виртуальных активов и обеспечение цифровой операционной стойкости банков.

Монетарная политика: усиление независимости центробанка для предстоящего вступления в Европейскую систему центральных банков (ЕСЦБ).

Читайта также: Таможенная интеграция с ЕС выполнена на 96% — отчет о выполнении соглашения об ассоциации с Евросоюзом за 2025 год

Структура плана

Документ систематизирует задачи по нескольким кластерам и 13 переговорным разделам. НБУ на межведомственном уровне возглавляет работу над двумя сложными направлениями кластера «Внутренний рынок»:

Раздел 9 «Финансовые услуги» — одна из самых объемных в общем пакете евроинтеграции.

Раздел 4 «Свободное движение капитала».

Также особое внимание уделяется разделу 17 «Экономическая и монетарная политика», критическому для обеспечения ценовой стабильности по стандартам ЕС.

Читайте также: Вступление Украины в ЕС до 2027 года невозможно: в Еврокомиссии назвали ключевые условия

Сотрудничество с правительством и парламентом

Глава НБУ Андрей Пышный подчеркнул, что План определяет внутреннюю логистику распределения задач, однако его успех зависит от слаженной работы с Кабинетом Министров и Верховной Радой. Именно от парламентариев ожидается оперативное принятие разработанных евроинтеграционных законопроектов.

«Это амбициозный План, который позволит нам соответствовать стандартам страны с рыночной экономикой и обеспечить финансовую стабильность, необходимую для работы в рамках Евросоюза», — отметил Андрей Пышный.

Выполнение этого плана является обязательным условием успешного прохождения скрининга Еврокомиссии и дальнейшего прогресса в переговорном процессе о вступлении.