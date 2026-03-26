TikTok идет в кино: соцсеть нанимает актеров для собственных микросериалов

Популярная платформа TikTok серьезно принимается за формат короткометражных драм. После тестирования отдельной ленты для минисериалов в США и других рынках, компания переходит к созданию собственного эксклюзивного контента. Об этом сообщает Business Insider.

Согласно внутренним письмам компании, TikTok уже в этом месяце проводит кастинг актеров для нового проекта в стиле «мыльной оперы».

Подготовка к экспансии

Еще в ноябре компания подала заявку на торговую марку «TikTok Drama». В перечень услуг входят разработка и производство коротких драматических сериалов, телепрограмм и веб-эпизодов.

Формат «вертикалок» — это сериалы, разбитые на видео продолжительностью от 1 до 5 минут. Сюжеты обычно фокусируются на романтике, изменах и неожиданных поворотах, характерных для классических теленовелл.

В текущей ленте драм TikTok уже использует контент от партнеров, где часть шоу создана с помощью ИИ, что позволяет добавлять абсурдные сюжеты или анимированные персонажи.

Угроза для партнеров и рынка

Запуск собственного продакшна может вызвать недовольство у нынешних партнеров платформы (таких как SnackShort или NetShort), использующих TikTok для привлечения платных подписчиков в свои приложения.

Однако TikTok не в первый раз пытается диверсифицировать бизнес: раньше компания запускала собственное книжное издательство и сервисы музыкального лейбла, хотя эти проекты не стали критической угрозой для традиционных игроков рынка.

Глобальный тренд: опыт Китая и конкуренция

Интерес к микродрам продиктован опытом материнской компании ByteDance. В Китае этот формат уже стал сверхпопулярным в приложении Douyin. Теперь тренд увлекает Запад:

Объем рынка: в 2026 году рынок микродрам в США оценивается в $1,4 млрд.

Конкуренция: Netflix, Paramount и Disney также рассматривают возможность добавления короткометражного контента. Amazon уже начал тестировать подобную функцию в Индии.

Кроме того, это новые возможности для актеров — для многих артистов съемки в вертикалках становятся новым способом заработка в условиях дефицита ролей в традиционном кино.

Хотя TikTok еще не предоставил официальные комментарии, очевидно, что платформа стремится максимально монетизировать время пользователей, превращаясь с площадки для коротких видео в полноценного медиапроизводителя.