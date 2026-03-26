Суд присяжных в Лос-Анджелесе вынес прецедентное решение: корпорации Meta и Google (Alphabet) признаны ответственными за ущерб ментальному здоровью молодой пользовательницы. Это первый случай, когда присяжные поддержали иск относительно «дизайна зависимости», то есть механизмов соцсетей, удерживающих внимание пользователей. Решение открывает путь к многомиллиардным выплатам по тысячам аналогичных дел. Об этом сообщает Bloomberg.
Meta и Google выплатят $6 миллионов за зависимость от соцсетей
Детали дела
20-летняя истец утверждала, что начала пользоваться YouTube в 6 лет, а Instagram — в 9. Это привело к развитию тревожности, депрессии и дисморфофобии (расстройства восприятия собственного тела).
Решения присяжных (голоса разделились 10 против 2):
- Meta должна выплатить $4,2 млн.
- Google должна выплатить $1,8 млн.
Половина каждой суммы — это компенсация ущерба (в том числе расходов на терапию), другая половина — штрафные санкции, призванные наказать компании и сдержать их от подобной практики в будущем.
Стратегия обвинения
Адвокаты девушки избрали инновационную юридическую стратегию. Они не критиковали контент, защищенный законом США, а сосредоточились на технических функциях, вызывающих дофаминовую зависимость:
- Бесконечная лента;
- Автоматическое воспроизведение видео;
- Алгоритмические оповещения, брани и комментарии;
- Бьюти-фильтры, изменяющие внешность.
Защита сравнила алгоритмы соцсетей с механизмами игровых автоматов в казино, назвав это «дизайном зависимости».
Реакция техгигантов и риски для промышленности
Обе компании заявили о несогласии с вердиктом и готовят апелляции. В Google подчеркнули, что YouTube — это «платформа для стриминга, а не соцсеть», а в Meta отметили, что на состояние девушки могли повлиять семейные невзгоды и травля в школе.
Однако для Кремниевой долины этот проигрыш является критическим сигналом. Это уже второе поражение Meta за неделю — днем ранее суд в Нью-Мексико оштрафовал компанию на $375 млн по делу о безопасности детей.
Почему это важно для рынка
Поражение в суде может заставить компании пойти на глобальное мировое соглашение, подобное когда-то навсегда изменившим табачную индустрию. На очереди рассмотрение исков от более чем 1000 государственных школьных округов США и около трех десятков генеральных прокуроров штатов.
Кроме того, судебное давление может заставить платформы радикально изменить алгоритмы удержания внимания, непосредственно повлияющие на их рекламные доходы.
