26 марта 2026, 12:02

Meta и Google выплатят $6 миллионов за зависимость от соцсетей

Суд присяжных в Лос-Анджелесе вынес прецедентное решение: корпорации Meta и Google (Alphabet) признаны ответственными за ущерб ментальному здоровью молодой пользовательницы. Это первый случай, когда присяжные поддержали иск относительно «дизайна зависимости», то есть механизмов соцсетей, удерживающих внимание пользователей. Решение открывает путь к многомиллиардным выплатам по тысячам аналогичных дел. Об этом сообщает Bloomberg.

Детали дела

20-летняя истец утверждала, что начала пользоваться YouTube в 6 лет, а Instagram — в 9. Это привело к развитию тревожности, депрессии и дисморфофобии (расстройства восприятия собственного тела).

Решения присяжных (голоса разделились 10 против 2):

  • Meta должна выплатить $4,2 млн.
  • Google должна выплатить $1,8 млн.

Половина каждой суммы — это компенсация ущерба (в том числе расходов на терапию), другая половина — штрафные санкции, призванные наказать компании и сдержать их от подобной практики в будущем.

Стратегия обвинения

Адвокаты девушки избрали инновационную юридическую стратегию. Они не критиковали контент, защищенный законом США, а сосредоточились на технических функциях, вызывающих дофаминовую зависимость:

  • Бесконечная лента;
  • Автоматическое воспроизведение видео;
  • Алгоритмические оповещения, брани и комментарии;
  • Бьюти-фильтры, изменяющие внешность.

Защита сравнила алгоритмы соцсетей с механизмами игровых автоматов в казино, назвав это «дизайном зависимости».

Реакция техгигантов и риски для промышленности

Обе компании заявили о несогласии с вердиктом и готовят апелляции. В Google подчеркнули, что YouTube — это «платформа для стриминга, а не соцсеть», а в Meta отметили, что на состояние девушки могли повлиять семейные невзгоды и травля в школе.

Однако для Кремниевой долины этот проигрыш является критическим сигналом. Это уже второе поражение Meta за неделю — днем ранее суд в Нью-Мексико оштрафовал компанию на $375 млн по делу о безопасности детей.

Почему это важно для рынка

Поражение в суде может заставить компании пойти на глобальное мировое соглашение, подобное когда-то навсегда изменившим табачную индустрию. На очереди рассмотрение исков от более чем 1000 государственных школьных округов США и около трех десятков генеральных прокуроров штатов.

Кроме того, судебное давление может заставить платформы радикально изменить алгоритмы удержания внимания, непосредственно повлияющие на их рекламные доходы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
