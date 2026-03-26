Власти Ирландии получили доступ к биткоинам на 30 млн евро, BitMine запустила MAVA: что нового

Власти Ирландии получили доступ к конфискованным биткоинам на 30 млн евро

Бюро по уголовным активам Ирландии (CAB) смогло разблокировать часть криптокапитала, который годами считался утраченным. Благодаря технической помощи Европола правоохранители получили доступ к 500 BTC стоимостью около 30 млн евро. Об этом сообщает The Irish Times.

Активы принадлежат Клифтону Коллинзу, осужденному за выращивание каннабиса. Свой капитал он сформировал еще в 2011—2012 годах, инвестируя в биткоин на заре его становления. Чтобы обезопасить накопление, Коллинз распределил 6000 BTC (рыночная стоимость которых составляет около 360 млн евро) между 12 разными кошельками.

Ключевые детали дела

Коды доступа владелец записал на листе бумаги, который спрятал в футляре для удочек. После его ареста в 2019 году футляр скрылся — вероятно, во время уборки дома или ограбления.

Полиция изъяла устройства с кошельками еще 5 лет назад, однако без кодов доступа они оставались только «цифровым мусором».

Впервые в истории ирландского правосудия специалистам Европола удалось применить инструменты дешифрования, чтобы открыть один из 12-ти заблокированных кошельков.

Успех с первым кошельком дает властям обоснованную надежду на разблокирование остальных 11 адресов. Если CAB удастся получить контроль над всеми 6000 BTC, это станет реализацией конфискованного имущества в истории ведомства.

Экспансия BitMine: запуск платформы MAVAN и претензия на мировое лидерство в стейкинге Ethereum

Компания BitMine представила институциональную платформу Made in America Validator Network (MAVAN), специально разработанную для стейкинга второй по капитализации криптовалюты. Изначально создававшийся для внутренних нужд компании проект теперь открывает двери для крупных инвесторов, кастодианов и криптобирж.

Глава BitMine Том Ли заявил, что благодаря статусу крупнейшего холдера Ethereum компания имеет все шансы сделать MAVAN ведущей площадкой для стейкинга в мире.

Статистика по состоянию на конец марта 2026:

уже застекано более 3,1 млн. ETH (приблизительно $6,8 млрд.).

только за последнюю неделю на платформу было переведено 101 776 ETH стоимостью $219 млн.

под управлением BitMine находится 4,6 млн. ETH на сумму $8,94 млрд., что составляет почти 4% от общей эмиссии актива.

В ближайшее время компания планирует перевести на MAVAN остаток своих незастёженных монет. Ожидаемая годовая доходность, согласно бенчмарку Quatrefoil, составит 2,75%.

Запуск MAVAN — это лишь часть масштабной стратегии BitMine. Том Ли подчеркнул, что компания готовится к экспансии в другие сети по алгоритму Proof-of-Stake (PoS) и будет инвестировать в критически важную инфраструктуру.

Среди приоритетных направлений на этот год:

разработка защищенных ончейн-хранилищ;

внедрение постквантовых решений по безопасности блокчейнов;

расширение валидаторских мощностей за пределы экосистемы Ethereum.

ZachXBT обвинил Circle в ошибочной блокировке 16 кошельков

Известный ончейн-исследователь ZachXBT выступил с острой критикой в адрес компании Circle, эмитента стейблкоина USDC. Поводом стало заморозка 16 криптокошельков в рамках гражданского судебного процесса в США, которые, по данным аналитика, не имеют никакого отношения к делу.

Circle заблокировала активы на основе судебного решения, однако ZachXBT, проанализировав активность адресов, сделал вывод, что между вовлеченными в дело структурами и владельцами кошельков нет связи.

Ключевые претензии исследователя:

Очевидная ошибка: аналитик подчеркнул, что даже базовый ончейн-анализ позволяет в считанные минуты идентифицировать эти кошельки как операционные счета реальных бизнесов, учитывая тысячи обрабатываемых ими транзакций.

Нехватка собственной экспертизы: ZachXBT назвал это заморозка самым «некомпетентным» за свою пятилетнюю практику, обвинив Circle в отсутствии собственной процедуры проверки и слепом исполнении решений федеральных судей.

Закрытость процесса: расследование, на основании которого состоялось блокирование, «засекречено», что лишает владельцев активов возможности оперативно защитить свои права.

Критика по адресу Circle быстро нашла поддержку среди лидеров индустрии. В частности, разработчик кошелька MetaMask Тейлор Монахан отметила, что подобные случаи необоснованного давления на пользователей становятся системными.

Этот кейс поднимает вопрос о рисках использования централизованных стейблкоинов, где эмитент может в одностороннем порядке лишить бизнес доступа к оборотным средствам по требованию регуляторов или судов без надлежащей проверки фактов.

Крипторынку Южной Кореи не хватает ликвидности: за полгода с бирж вывели $60 млрд

Южнокорейский крипторинок демонстрирует парадоксальную динамику. Согласно совместному отчету Комиссии по финансовым услугам (FSC) и Подразделу финансовой разведки (FIU), во второй половине 2025 года объем выведенных активов с локальных платформ достиг рекордных 90 трлн вон (около $60 млрд). Это на 14% больше, чем в прошлом полугодии.

Несмотря на масштабный отток капитала, интерес розничных инвесторов к цифровым активам в стране только растет. Количество аккаунтов выросло до 11,13 млн (+3%). Депозиты: объем средств на счетах пользователей увеличился на треть — до $5,4 млрд.

Однако эти положительные цифры не конвертировались в финансовый успех торговых площадок. Из-за общего проседания цен на активы в конце 2025 года (после пика биткоина в $125 000 в октябре) ключевые показатели упали:

Объем торгов: среднесуточный показатель снизился на 15% — до $3,6 млрд.

Доходы бирж: операционный доход упал на 38%.

Капитализация рынка: зафиксировано падение на 8% — до $58,2 млрд.

Регуляторы связывают отток средств с активной переориентацией инвесторов на иностранные платформы и частные кошельки. Основной целью таких транзакций называют арбитражную торговлю (использование разницы цен на разных рынках) и поиск более высокой доходности за пределами страны.

Структурные изменения:

Переводы из-за «белых списков» (whitelist) на иностранные площадки выросли на 13%.

Сектор кастодиальных сервисов потерял 58% активов в управлении.

На фоне этих тенденций власти Южной Кореи готовят обновление законодательства. Хотя ожидается, что юридическим лицам наконец-то разрешат инвестировать в криптоактивы, регулятор рассматривает возможность ограничения использования популярных стейблкоинов (USDT и USDC). Такие меры направлены на усиление контроля за трансграничными переводами и борьбу с выведением капитала из национальной экономики.