українська
26 марта 2026, 8:24 Читати українською

Украине нужно $52 млрд: Минфин оценил потребности внешнего финансирования на 2026 год

Потребности Украины во внешнем финансировании остаются значительными — в 2026 году они составляют около $52 млрд. Об этом сообщило Министерство финансов по итогам 16-го заседания Управляющего комитета Украинской платформы доноров.

Потребности бюджета

«В 2026 году государственный бюджет остается под давлением значительных расходов на оборону и восстановление. У нас уже есть достижения в мобилизации необходимых ресурсов. В первые месяцы 2026 года привлечено $5,5 млрд, в том числе через механизм ERA и при поддержке МВФ, Всемирного банка, Японии», — отметил министр Сергей Марченко.

Глава Минфина отметил новую программу МВФ в размере $8,1 млрд, предусматривающую поддержку макрофинансовой стабильности и реализацию структурных реформ. Уже получен первый транш в размере около $1,5 млрд.

Также важным элементом поддержки является решение Евросоюза о предоставлении Украине 90 млрд евро кредитной помощи на 2026 — 2027 годы. Министр финансов выразил надежду, что в ближайшее время Украина сможет получить первый транш.

Роман Мирончук
Комментарии - 4

bosyak
26 марта 2026, 8:53
Апетити ростуть, досі вистачало 36 млрд. Тепер на 3 квартали треба 52 млрд.
Vell12
26 марта 2026, 9:14
Розкатав губу… «Дружба» стоїть, ВР також…
zevs1
26 марта 2026, 9:20
#
Начинайте сокращение госаппарата и прекратить раздавать кэшбэки на лево и на право и не нужно брать кредит на кабальных условиях.
Exba
26 марта 2026, 9:25
«Monsieur, je ne mange pas six jours» ©
