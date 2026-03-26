Украине нужно $52 млрд: Минфин оценил потребности внешнего финансирования на 2026 год

Потребности Украины во внешнем финансировании остаются значительными — в 2026 году они составляют около $52 млрд. Об этом сообщило Министерство финансов по итогам 16-го заседания Управляющего комитета Украинской платформы доноров.

Потребности бюджета

«В 2026 году государственный бюджет остается под давлением значительных расходов на оборону и восстановление. У нас уже есть достижения в мобилизации необходимых ресурсов. В первые месяцы 2026 года привлечено $5,5 млрд, в том числе через механизм ERA и при поддержке МВФ, Всемирного банка, Японии», — отметил министр Сергей Марченко.

По словам Марченко, потребности во внешнем финансировании остаются значительными: в 2026 году они составляют около $ 52 млрд.

Глава Минфина отметил новую программу МВФ в размере $8,1 млрд, предусматривающую поддержку макрофинансовой стабильности и реализацию структурных реформ. Уже получен первый транш в размере около $1,5 млрд.

Также важным элементом поддержки является решение Евросоюза о предоставлении Украине 90 млрд евро кредитной помощи на 2026 — 2027 годы. Министр финансов выразил надежду, что в ближайшее время Украина сможет получить первый транш.

