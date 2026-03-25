Минфин провел третий в 2026 году аукцион по обмену ОВГЗ на 8,4 млрд грн

Министерство финансов Украины успешно провело очередной аукцион по обмену облигаций внутреннего государственного займа (switch-аукцион). По результатам торгов 25 марта были удовлетворены заявки на общую сумму 8,37 млрд грн по номинальной стоимости. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Детали обмена и доходность

Инвесторам предложили конвертировать «короткие» бумаги, срок погашения которых истекает уже 29 апреля 2026 года, в новый выпуск с более длительным сроком обращения.

Параметры нового выпуска:

Дата погашения: 25 апреля 2029 года (срок обращения — 1125 дней).

Средневзвешенная доходность зафиксирована на уровне 16,15%.

На баланс эмитента будет зачислено 8,3 млн. штук старых облигаций на общую сумму 8,92 млрд. грн. После завершения расчетов эти бумаги будут аннулированы.

Стратегическое значение switch-аукционов

С начала 2026 года Минфин провел уже три подобных сделки, общий объем которых превысил 37 млрд грн.

Использование switch-аукционов является частью стратегии активного управления государственным долгом. Это позволяет правительству решать сразу несколько ключевых задач:

Разгрузка бюджета: уменьшение пиковых выплат по долгу в краткосрочной перспективе.

Удлинение долга: увеличение среднего срока обращения государственных ценных бумаг.

Ликвидность рынка: поддержание активности на внутреннем рынке капитала.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.